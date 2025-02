Hint Mercedes op een nieuwe livery?

Het team van Mercedes is hard met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Duitse renstal is optimistisch, en met Andrea Kimi Antonelli hebben ze dit jaar een debutant tot hun beschikking. Mercedes deelt nu een opvallende teaser van de nieuwe auto.

Antonelli werd in de afgelopen maanden voorbereid op zijn debuut. Hij maakte veel meters tijdens speciale testdagen, vrije trainingen en tests. De verwachtingen zijn hoog, maar bij Mercedes proberen ze rustig te blijven. Antonelli is immers nog maar achttien jaar oud, en hij moet nog veel gaan leren. Daarnaast is hij ook de opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en dat is geen makkelijke klus.

Startnummer 12

Mercedes deelt op Instagram een geheimzinnige video. Ze plaatsen een video waarop te zien is dat het startnummer twaalf op de auto wordt geplakt. Dit is het nieuwe nummer van Antonelli, en de video zorgt voor veel aandacht. Mercedes laat namelijk een gedeelte van de auto en de livery zien. Opvallend is dat de auto helemaal zwart is met een aantal zilveren accenten. Dit komt redelijk overeen met de vorige livery's, maar daar was wel ruimte voor meer kleur.

Belangrijke dagen

Of Mercedes hier een hint heeft gegeven voor een gewijzigde livery, moet nog blijken. Volgende week komt er meer duidelijkheid, aangezien Mercedes de livery zal onthullen tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Tijdens dit evenement tonen alle tien de teams hun nieuwe kleurstellingen, de Formule 1 heeft beloofd dat het een enorme show gaat worden. Een week later gaat Mercedes hun nieuwe auto onthullen, daarna zullen ze de baan opgaan in Bahrein voor een shakedown. Voor Mercedes wordt het een belangrijk jaar, want ze willen nu echt permanent gaan meestrijden om de overwinning. Vorig jaar werden ze slechts vierde in het constructeurskampioenschap.