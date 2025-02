Debutant vindt Verstappen beter dan Hamilton

Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Fransman gaat rijden voor het team van Racing Bulls, en bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem. Hadjar heeft een kijkje in de keuken bij Red Bull gekregen, en hij ziet Max Verstappen dan ook als de beste coureur van het moment.

Hadjar maakte in de afgelopen jaren onderdeel uit van het Red Bull Junior Team. De Franse coureur mocht meerdere vrije trainingen rijden voor de Red Bull-teams. Hierdoor kon hij ook veel meters maken in de kampioenswagens van het grote Red Bull. De Oostenrijkers hebben heel erg veel vertrouwen in hem, en ze geven hem nu de kans om Liam Lawson op te volgen bij Racing Bulls.

Kan Hadjar Verstappen verslaan?

Hadjar kan niet wachten om de baan te delen met grootheden zoals Verstappen en Lewis Hamilton. Hadjar is enorm lovend over Verstappen, en hij denkt niet dat hij de Nederlander nu kan verslaan. In een interview op het YouTube-kanaal van Romain Montí legt hij dit uit: "Hij is gewoon te compleet in alle omstandigheden. Mentaal is hij te solide. Hij maakt op mentaal gebied geen fouten. Max is op dit moment nog steeds het compleetst, hij is op dit moment op zijn best."

Fan van Hamilton

De vraag is dan of Hadjar Lewis Hamilton op hetzelfde niveau inschat als Verstappen. De Fransman denkt dat Hamilton op het gebied van racen net zo snel is: "Lewis Hamilton zit voor mij op hetzelfde niveau qua racen. Hamilton is echt een geweldige coureur. Hij begint weet ik op welke startpositie aan de race en hij weet dan altijd weer terug te komen naar voren. Hij is qua tempo indrukwekkend." Hadjar is dan ook fan van Hamilton: "Zijn persoonlijkheid, wat hij uitstraalt en wat hij doet op het circuit."