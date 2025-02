Kan McLaren onrust tussen Piastri en Norris buiten de deur houden?

Het team van McLaren kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri mochten met elkaar vechten, maar moesten zich wel aan bepaalde regels houden. Zak Brown wil het hoofd koel houden, en wil niet dat de media momenten gaan opblazen.

Alhoewel Norris vorig jaar werd gezien als titelkandidaat, kreeg hij dezelfde rechten als Piastri. Ze moesten zich aan de papaja rules houden, al zorgde dat soms voor ongemakkelijke momenten. In Hongarije moest Norris de leidende positie teruggeven aan Piastri, en dit deed hij pas na veel geklaag over de boordradio. In Italië vochten de twee McLaren-coureurs een risicovol duel uit in de openingsronde, en daar was men niet blij mee.

Competitief

McLaren won uiteindelijk wel de constructeurstitel, en dit jaar willen ze meer. McLaren-CEO Zak Brown realiseert zich dat het belangrijk blijft om zijn coureurs te managen. Hij legt het uit in de podcast James Allen on F1: "Ze kunnen het erg goed met elkaar vinden, maar ze zijn uiteraard enorm competitief. Het geheim van dit succes is dat we transparant moeten zijn. We moeten eerlijk en gebalanceerd zijn in de communicatie. Op donderdag zeggen 'dit is wat we dit weekend gaan doen', en na de kwalificatie zeggen we 'dit is hoe we gaan racen samen en tegen elkaar'."

Worstelwedstrijd

Als er wel onenigheid ontstaat, dan zal dat volgens Brown met een sisser gaan aflopen. De Amerikaan ziet er weinig problemen in: "We gaan er niet vanuit dat ze niet wat duels zullen hebben. Maar we weten hoe we met en tegen elkaar racen. We laten de media het niet opblazen. Als er iets gebeurd met de helm op, dan gaan we er niet direct over praten. Laat je niet in de val lokken. Iedereen wil wel wat rivaliteit zien, dus we moeten ze beschermen tegen de industrie die graag een worstelwedstrijd ziet tussen Lando en Oscar."