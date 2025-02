Jaar van de waarheid voor jarige Lawson

Liam Lawson blaast vandaag 23 kaarsjes uit. De Nieuw-Zeelander is jarig, maar zal zich vooral bezighouden met andere zaken. Lawson staat namelijk aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Het wordt direct een jaar van de waarheid, want hij rijdt voor Red Bull.

Vlak voor de kerstdagen kwam Red Bull eind vorig jaar met groot nieuws. Na een teleurstellend seizoen was Sergio Perez vertrokken, en Lawson is zijn opvolger. Voor sommigen was dit een verrassende keuze, want Lawson heeft weinig ervaring. Yuki Tsunoda leek een logischere keuze, maar bij Red Bull hebben ze simpelweg meer vertrouwen in Lawson. Het is opvallend, want Lawson heeft amper ervaring.

Weinig ervaring

De Nieuw-Zeelander heeft namelijk nog geen volledig seizoen gereden in de Formule 1. In 2023 verving hij de geblesseerde Daniel Ricciardo voor een aantal races, en vorig jaar mocht hij bij VCARB instappen toen diezelfde Ricciardo aan de kant werd geschoven. Lawson heeft in totaal slechts elf Grands Prix gereden, en hij heeft nog maar zes WK-punten bij elkaar weten te rijden. Dat neemt echter niet weg dat ze bij Red Bull iets in hem zien. Ze zien hem als een goede coureur voor de toekomst, en hij liet vorig jaar zien dat hij voor niemand bang is.

Resultaten noodzakelijk

Bij Red Bull is het vertrouwen groot, maar de geschiedenis leert dat snelle slechte resultaten voor een snel einde kunnen zorgen. Als Lawson niet presteert in de eerste races, dan komt zijn positie direct onder druk te staan. Helmut Marko zal zich dan waarschijnlijk niet inhouden, want met Tsunoda, Isack Hadjar en Arvid Lindblad staan er al drie nieuwe jongens klaar. Het is nog te vroeg om te speculeren, en nu is Lawson gewoon nog de nieuwe posterboy van Red Bull. Het team feliciteerde hem, en ze deelden direct een foto van Lawson in het nieuwe pak. Met zijn verjaardagswens grepen ze direct de eerste kans aan om te laten zien waar de logo's van Gate.io op het pak komen. Lawson viert nu zijn verjaardag, maar hij weet ook dat het een jaar van de waarheid gaat worden.