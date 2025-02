Cadillac kan deal met Ferrari gaan uitbreiden

Het team van Cadillac is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1. Vanaf volgend jaar staan ze op de grid, en ze hebben al een deal op zak met Ferrari. Het lijkt er echter op dat ze deze deal willen gaan uitbreiden.

Het duurde zeer lang, maar vorig jaar bereikte Cadillac een principe-akkoord met de FOM. Dat betekent dat ze zo goed als zeker vanaf 2026 gaan deelnemen aan de koningsklasse. Achter de schermen zijn de Amerikanen druk bezig met de voorbereidingen. Aangezien General Motors nog niet direct voor krachtbronnen kan zorgen, zal Cadillac eerst gaan rijden met motoren van Ferrari.

Ophanging

Cadillac sloot een deal met Ferrari om motoren en versnellingsbakken te kunnen gebruiken in de eerste paar seizoenen. Volgens Motorsport.com kan Cadillac deze deal gaan uitbreiden. Het medium meldt dat Cadillac ook gebruik kan gaan maken van de ophanging van Ferrari. Er is nog geen officieel besluit genomen, maar deze deal kan er wel voor zorgen dat Cadillac kan investeren in andere gebieden. Hierdoor kunnen ze zich focussen op het aantrekken van bijvoorbeeld meer personeel.

Coureurs

Als Cadillac besluit om gebruik te maken van de ophanging van Ferrari, dan zijn ze zeker niet uniek. Zo heeft Haas een soortgelijke samenwerking met Ferrari, en maakt Racing Bulls gebruik van meerdere onderdelen van grote broer Red Bull Racing. Cadillac is verder hard bezig met het ontwikkelen van de eerste auto voor 2026. Met Pat Symonds hebben ze een grote naam op technisch gebied aangetrokken, en met Graeme Lowdon hebben ze een teambaas aangesteld. Het is nog onduidelijk wie er voor het team gaan rijden. IndyCar-ster Colton Herta wordt veelvuldig in verband gebracht met een zitje, terwijl ook de namen van Sergio Perez en Valtteri Bottas zijn gevallen. Cadillac wil een jong Amerikaans talent en een ervaren coureur vastleggen.