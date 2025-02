Verstappen verziekte epische titelstrijd in 2024 volgens McLaren

Het team van McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Ze kenden een opvallende opmars, en in de tweede seizoenshelft waren ze regelmatig het snelste team. Zak Brown stelt dat de titelstrijd veel leuker had kunnen zijn als Red Bull geen dominante fase had gekend.

Red Bull begon vorig jaar ouderwets goed aan het seizoen. De Oostenrijkse renstal heerste met Max Verstappen, en daarmee legden ze het fundament voor de titel van de Nederlander. In Miami werd hij verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, en het was symbolisch voor het seizoen. McLaren nam namelijk de macht over, en vooral rond de zomer waren ze oppermachtig in de Formule 1.

Meer concurrentie

McLaren zette vorig jaar grote stappen, en daardoor konden ze Red Bull inhalen en Ferrari achter zich houden. McLaren-CEO Zak Brown sluit niet uit dat andere teams dat dit jaar ook kunnen doen. De Amerikaan rekent zich nog niet rijk voor het komende seizoen, en hij spreekt zich uit in de podcast James Allen of F1: "Wij hebben de boel weten om te draaien, dus ik zal niet verrast zijn als het andere teams ook lukt om dat voor elkaar te krijgen."

Episch gevecht

Het is de verwachting dat de verschillen het aankomend seizoen klein zullen zijn. Ook Brown deelt die mening, al baalt hij stiekem wel een beetje van 2024: "Ik denk dat ons een episch seizoen te wachten staat. Ik denk dat als Red Bull er aan het begin van vorig seizoen niet mee vandoor was gegaan, dat we dan een ongelooflijk kampioensgevecht hadden kunnen hebben tussen drie of vier kandidaten, bij zowel de coureurs als bij de teams." Brown doelt daarmee ook op de teams van Ferrari en Mercedes, die vorig jaar ook een aantal sterke periodes in de Formule 1 kenden. Het is de verwachting dat ze dit jaar weer sterk kunnen zijn.

2026

Aangezien de regels dit jaar stabiel blijven, is het niet de verwachting dat de verhoudingen zullen verschuiven. Veel kenners denken dat de top vier meer naar elkaar toe zal schuiven. Daarnaast is dit jaar het laatste seizoen met de huidige regels, en veel teams zullen dus snel hun focus gaan weerleggen naar 2026. De vergelijkingen met 2021 worden dan ook snel gemaakt. Ook in dat jaar veranderden de regels niet, stond de sport aan de vooravond van een ingrijpende regelwijziging én groeiden de topteams naar elkaar toe. Het leverde een geweldige titelstrijd op tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.