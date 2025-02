"Antonelli heeft alle hulp van Mercedes hard nodig"

Het Formule 1-debuut van Andrea Kimi Antonelli komt steeds dichterbij. De Italiaan is al maanden aan het trainen om optimaal voorbereid te zijn op dit speciale moment. Antonelli is blij met de begeleiding van Mercedes, en wijst ook naar George Russell en Valtteri Bottas.

Antonelli is de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Bij het Duitse team vormt hij een rijdersduo met George Russell, die dit jaar voor het eerst de topcoureur van Mercedes is. Het team heeft in de winter ook een oude bekende teruggehaald in de persoon van Valtteri Bottas. De Fin reed in het verleden voor Mercedes, en zat na zijn vertrek bij Sauber zonder baan. Nu is hij aangesteld als reservecoureur.

Bottas & Russell

Antonelli kan veel gaan leren van deze coureurs. De jonge Italiaanse debutant wil dat ook gaan doen, zo stelt hij in een interview op de website van Mercedes: "Ik ga mijn best doen om hier het beste van te maken. Ik heb het volste vertrouwen in het team. Deze kans om te gaan racen komt niet elke dag voor. Ik voel me bevoorrecht. Ik ben heel erg blij met George. Hij heeft laten zien wat hij kan doen en ik kan heel veel van hem leren. Dan heb je ook nog Valtteri en zijn ervaring. Ik kan niet wachten om van hen te leren. Ze kunnen me verder helpen."

Wolff

Antonelli wijst niet alleen naar de coureurs, maar ook naar de top van Mercedes. Teambaas Toto Wolff is al vanaf het begin een enorme supporter van Antonelli. De Oostenrijker geeft Antonelli al het vertrouwen, en dat wil de jonge coureur graag gaan terugbetalen. Antonelli reageert dan ook dankbaar op de steun die hij van Wolff heeft ontvangen: "Ik ken Toto al sinds 2018 en we hebben al heel erg lang een goede relatie. Hij heeft me altijd dingen proberen te leren en hij wil me in de juiste richting helpen."