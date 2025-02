FIA is schelden op tv spuugzat en komt met harde maatregel

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgt geregeld voor onrust met zijn opvallende uitspraken. Het is geen geheim dat hij een einde wil maken aan scheldpartijen in de Formule 1. Hij dreigt nu zelfs met het verbannen van het uitzenden van het radioverkeer.

Het taalgebruik van de coureurs is een doorn in het oog van Ben Sulayem. Vorig jaar sprak hij zich al een aantal keren kritisch uit over dit onderwerp. Hij vond dat de coureurs te vaak scholden, en hij wees daarbij ook naar de boordradio. Zijn uitspraken kregen een opvallend staartje toen Max Verstappen werd gestraft voor zijn scheldpartij in een persconferentie. Hij kreeg een taakstraf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt.

Ontnemen WK-punten

De FIA zette deze winter een grote stap om een einde te maken aan grof taalgebruik. De regels omtrent wangedrag werden aangepast. Onder wangedrag valt volgens de FIA ook taalgebruik, en dus ook scheldwoorden. Coureurs kunnen bij overtredingen van deze regels een zware boete verwachten. Als ze vaker de fout ingaan, dan kunnen ze zelfs worden geschorst. De FIA heeft besloten dat de coureurs zelfs WK-punten kunnen verliezen bij wangedrag. Deze beslissing hebben ze zelfstandig genomen, er heeft geen overleg plaatsgevonden met rijdersvakbond GPDA. De coureurs moesten het via de media vernemen.

Uitzenden van radioverkeer

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kan zich niet vinden in de kritiek op deze regelwijziging. Hij vindt het de juiste keuze, en wijst naar de voorbeeldfunctie van de coureurs. Ben Sulayem wil ver gaan in het aanpakken van onjuist taalgebruik. In een door SoyMotor gepubliceerde video wijst hij naar de boordradio's: "Gaan we dit doorzetten en het uitzenden van het live radioverkeer uitzetten? Misschien. Gaan we het vertragen? Misschien. Er zijn heel veel zaken waar we aan gaan werken met onze promotors. Wij zijn namelijk nog steeds de eigenaren van het wereldkampioenschap."