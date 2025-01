Coureurs hoorden via media van omstreden regelwijziging FIA

Autosportfederatie FIA zorgde recent voor de nodige opschudding met een opvallende regelwijziging. De coureurs kunnen nu zeer zwaar worden bestraft bij 'wangedrag'. GPDA-kopstuk Alexander Wurz komt nu met een eerste reactie op deze opvallende actie van de FIA.

Vorig jaar ging het al veelvuldig over de zware straffen die werden uitgedeeld. Vooral de taakstraf van Max Verstappen voor zijn taalgebruik in een persconferentie zorgde voor ophef. Verstappen en zijn collega's kunnen bij dit soort acties nu zwaardere straffen verwachten. De FIA heeft de regels aangepast, waardoor ze bij wangedrag zware boetes, mogelijke schorsingen kunnen uitdelen, ook kunnen ze WK-punten afpakken van de coureurs.

Rolmodellen

Alexander Wurz komt nu met een eerste reactie vanuit coureursvakbond GPDA. De Oostenrijker werd door de internationale media gevraagd naar de regels: "Het is een groot onderwerp, misschien iets meer in de media dan bij ons. Ik denk dat we allemaal wel weten dat coureurs rolmodellen zijn en dat daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. Voor zover ik weet zijn er geen coureurs die hier actief tegen rebelleren. Maar we moeten ook erkennen dat er in het heetst van de strijd soms een woord uit glipt. We hopen ook dat de mensen van de regie de bliepjes gebruiken en zo de coureurs beschermen. Als industrie moeten we een goed voorbeeld geven aan de buitenwereld. Ik denk dat als we goed met elkaar praten, we dit voor elkaar kunnen krijgen."

Media

Die gesprekken verlopen echter niet altijd goed. Wurz legt namelijk uit dat de GPDA niet van tevoren een seintje had ontvangen van de FIA: "We lazen het in de media. Daar zit zeker ruimte voor verbetering in. In dit geval waren wij er niet bij betrokken. Ik weet niet of de FIA haar eigen commissie van coureurs wel heeft gebruikt. Laten we vooral hopen dat er niet al te veel boetes gaan vallen."