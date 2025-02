Wolff looft 'ex-partner' Hamilton: "Als vrienden uit elkaar gegaan"

Het team van Mercedes nam eind vorig jaar afscheid van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit stapte over naar Ferrari, en dat is een direct concurrent van Mercedes. Volgens Toto Wolff zijn het team en Hamilton als goede vrienden uit elkaar gegaan.

Het was voor veel mensen even wennen toen Hamilton deze winter poseerde in een scharlakenrood racepak. Na elf jaar heeft hij afscheid genomen van Mercedes, en heeft hij de stap gezet naar Maranello. Hamiltons transfer werd vorig jaar winter bekendgemaakt, waardoor hij een heel seizoen voor Mercedes reed met de wetenschap dat hij het team ging verlaten. Het werd een soort langgerekte afscheidstournee.

Scheiden

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het heel goed kan vinden met Hamilton. In een interview met Sport.de bespreekt hij het afscheid: "Het is wel interessant. We werkten natuurlijk een jaar lang samen en we probeerden het beste eruit te halen, wetende dat we uit elkaar zouden gaan. Zo is het uiteindelijk gegaan en daar zijn we trots op. Het is namelijk niet makkelijk om in hetzelfde huis te wonen met een partner, wetende dat je aan het einde van het jaar gaat scheiden. Maar het is ons gelukt."

Beste vrienden

Wolff is lovend over het gedrag van Hamilton in zijn moeilijke laatste jaar in dienst van Mercedes. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Hij heeft aangetoond een extreem waardevolle teamplayer te zijn en aan de andere kant hebben we ook de moeite genomen om hem overal nog bij te betrekken, zonder een concurrentienadeel te creëren voor aankomend seizoen. We zijn als beste vrienden uit elkaar gegaan, wetende dat we vanaf komend seizoen concurrenten op de baan zijn. Dat kunnen niet veel mensen, maar dat is wel veelzeggend voor de twaalf jaar die we samen hebben gewerkt. Er is nog nooit een team-rijderrelatie geweest die langer én succesvoller was dan die van ons."