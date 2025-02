Titeldroom Russell onrealistisch? "Hij is te lief"

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. De verwachtingen zijn hoog, want het lijkt erop dat de verschillen tussen de topteams klein zullen zijn. George Russell wil een gooi gaan doen naar de wereldtitel, maar volgens Juan Pablo Montoya is hij daar te lief voor.

De teams van McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes waren vorig jaar overduidelijk sterker dan de rest van het veld. Mercedes had een grotere achterstand, maar toch waren ze vorig jaar een aantal races zeer sterk. George Russell wist twee races te winnen, en hij verloor de zege in België vanwege een diskwalificatie. Het gaf hem wel genoeg zelfvertrouwen om aankomend seizoen te vlammen.

Topcoureur

Russell eindigde vorig jaar als zesde in het wereldkampioenschap. Bij Mercedes heerst er een optimistisch gevoel, en Russell hoopt dit jaar op een hogere plek te eindigen in het kampioenschap. Russell heeft door het vertrek van Lewis Hamilton een andere rol gekregen binnen het team, want hij is nog de absolute topcoureur van Mercedes. Hij heeft de jonge Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot gekregen, en het is toch de verwachting dat Russell sneller zal zijn.

Te lief

Russell zelf hoopt een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De Britse coureur is positief, en hij hoopt te kunnen gaan vlammen. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya geeft Russell weinig kans, de Colombiaan is kritisch in gesprek met CasinoApps: "Russell heeft de snelheid om en wereldtitel te winnen, maar ik denk dat hij te lief is op het circuit. Mensen moeten een beetje anders naar hem gaan kijken. Je ziet Russell als een aardige vent en dat is niet de reputatie die hij wil. De vriendschap tussen Russell en Antonelli zal in het begin erg vriendschappelijk zijn, maar als Antonelli snel van stap gaat, dan kan die vriendschap snel verslechteren. Maar Russell zal beginnen als de dominante coureur van de twee."