Ambitieuze Russell gelooft in wereldtitel

Het team van Mercedes begint met een positief gevoel aan het nieuwe seizoen. Vergeleken met vorig jaar zijn er een aantal zaken veranderd, en ze durven te dromen van een mooi resultaat. George Russell sluit zelfs niet uit dat de wereldtitel mogelijk is.

Mercedes werd vorig jaar vierde in het constructeurskampioenschap achter McLaren, Ferrari en Red Bull. Ze konden de drie koplopers goed bijhouden, en wisten ze regelmatig te verslaan, maar toch kwamen ze ook veel te kort. Ze waren te wisselvallig, waardoor de verschillen groot werden. Dit jaar hopen ze stabieler te presteren, en willen ze een gooi gaan doen naar goud. Bij Mercedes zijn ze positief.

Optimisme

Door het vertrek van Lewis Hamilton is George Russell dit jaar de kopman van Mercedes. Russel is positief, en hij kijkt vooruit bij Sky Sport tijdens de launch van Adidas: "Er zijn veel... ik zou niet zeggen directe veranderingen vergeleken met vorig jaar, maar het zijn dingen die al langer in de pijpleiding zaten, dingen die we niet in 2024 op de auto konden plaatsen, maar waar we al heel lang aan werken. We zijn optimistisch dat het een stap in de goede richting is. Je weet immers nooit wat je rivalen gaan doen. Dit jaar, met het oog op 2026, zal het heel interessant zijn om te zien of mensen zich blijven ontwikkelen of niet."

Titelkansen

Russell droomt nog altijd van het behalen van de wereldtitel. Dit jaar is er veel mogelijk, en gevraagd of hij klaar is om de titel te pakken, reageert hij positief: "Absoluut. Ik voel me ready, iedereen binnen het team is gemotiveerd. Ik heb het gevoel dat het in de afgelopen jaren een soort trail en error zijn geweest, maar elke keer als we een kans hadden om te winnen wonnen we. En dat geeft me het optimisme dat als we de juiste auto hebben, we het kunnen doen. We werken zo hard mogelijk dit jaar, maar iedereen gaat er vol voor en het wordt een opwindend seizoen."