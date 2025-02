Eccelstone voorspelt pijnlijk vertrek van Hamilton bij Ferrari

De Formule 1-wereld bereidt zich voor op het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari. De transfer van de zevenvoudig wereldkampioen was groot nieuws, en de verwachtingen zijn hoog. Bernie Ecclestone denkt niet dat Hamilton zijn contract gaat uitdienen.

Hamilton reed in totaal elf seizoenen in dienst van het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal schreef Hamilton geschiedenis, en won hij zes van zijn zeven wereldtitels bij het team. Het leek erop dat Hamilton nooit zou gaan vertrekken bij Mercedes, maar vorig jaar zorgde hij voor een enorme schok. Hij maakte bekend dat hij ging overstappen naar Ferrari, en die transfer is nu werkelijkheid geworden.

Testdagen

Bij Ferrari is Hamilton nu druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Hij begon zijn eerste week bij het team met een mooi welkom op het hoofdkantoor van Ferrari in Maranello en een eerste TPC-test op het circuit van Fiorano. Daarna reisde hij af naar Barcelona om met zijn teamgenoot Charles Leclerc een testweek af te werken in oudere bolides. Ondanks een crash wist Hamilton toch de nodige meters te rijden. Vorige week reed Hamilton nog meer meters tijdens een bandentest voor Pirelli in Barcelona.

"Hij zal het niet lang volhouden"

Hamilton heeft een contract voor minimaal twee seizoenen getekend bij de iconische Italiaanse renstal. De verwachtingen zijn hoog, maar voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt er anders over. De 94-jarige Brit is kritisch in een uitgebreid interview met zijn landgenoten van The Telegraph: "Hij zal het er niet lang vol gaan houden. Piero Ferrari, die hem daarheen heeft gehaald, denkt nog steeds dat ze het juiste hebben gedaan. Ik hoop voor ze dat dat zo is. Ik hoop dat ze er niet zomaar op zijn gesprongen, en dat ze uiteindelijk mensen dat ze het maar niet hadden gedaan."