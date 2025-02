Trotse Antonelli eert Senna met nieuwe F1-helm

Het Formule 1-debuut van Andrea Kimi Antonelli komt steeds dichterbij. De piepjonge Italiaan wordt door Mercedes klaargestoomd voor zijn eerste Grand Prix, en hij heeft nu een mooie stap gezet. Antonelli heeft zijn eerste helm voor in de Formule 1 aan de wereld getoond.

Antonelli is dit jaar de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Bij de Duitse renstal hebben ze veel vertrouwen in hem, en ze hebben hem in de afgelopen maanden zo goed mogelijk voorbereid op zijn debuut. Hij heeft veel meters gemaakt tijdens speciale testdagen in oudere wagens. Daarnaast mocht hij vorig jaar een tweetal vrije trainingen rijden, en bij Mercedes hopen ze dat dit alles goed genoeg is voor een goed debuutseizoen.

Italiaanse vlag

Antonelli blijft er zelf zeer kalm onder. De Italiaan bereidt zich zo goed mogelijk voor op zijn debuut, en hij heeft nu zijn eerste Formule 1-helm aan de wereld getoond. In een swingend filmpje onthulde Mercedes hoe de helm er precies uit ziet. In de helm zijn de kleuren van de Italiaanse vlag verwerkt. De helm is overwegend wit met grote rode en groene vlakken. Aan de voorkant van de helm zijn dan weer grote blauwe vlakken zichtbaar.

Senna

Aan de bovenkant van de helm gaat het blauw over in wit. Tevens zijn hier een aantal sterren te zien in combinatie met Antonelli's startnummer twaalf. Voor de jonge Italiaanse coureur is dit een eerbetoon aan zijn held Ayrton Senna. Antonelli heeft Senna nooit zien racen, maar werd verliefd toen hij de Braziliaan zag rijden op oude beelden. Startnummer twaalf is volgens Antonelli een verwijzing naar het nummer waar Senna mee reed in de jaren '80. Verder zijn er geen verwijzingen naar Senna te vinden op de helm. Antonelli wordt gezien als een groot talent, maar bij Mercedes proberen ze hem met beide benen op de grond te houden.