Piepjonge Mercedes-debutant ziet Senna als idool

Het grote Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Antonelli kan haast niet wachten om zijn eerste race te gaan rijden. Antonelli laat zich inspireren door de legendarische Ayrton Senna, en hij legt uit waar zijn fascinatie voor de Braziliaan vandaan komt.

Antonelli heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Ayrton Senna zijn idool is. Dat is redelijk opvallend, want Senna was al twaalf jaar dood toen Antonelli werd geboren. Toch speelt hij een belangrijke rol in het leven van de nieuwe Mercedes-coureur. Hij laat zich op allerlei manieren inspireren door Senna, en dat is ook terug te zien in zijn acties in het hedendaagse leven en bij zijn F1-debuut.

Geweldige races

Antonelli heeft veel zin in zijn aanstaande debuut in de Formule 1. Hij is geïnspireerd door Senna, en hij legt dit uit in een interview op de website van Mercedes: "Ik raakte gepassioneerd toen ik video's zag van Senna. Toen ik klein was keek ik naar dvd's van de seizoenen van de jaren '80 tot de jaren '00, en ik weet nog dat Ayrton op één video indruk maakte. Ik heb niet het geluk gehad om hem te zien racen, maar toen ik die video's keek realiseerde ik me dat hij geweldige races had gereden. Ik heb de documentaire en de recente serie ook bekeken. Hij is mijn idool vanwege wie hij op en naast de baan was. Hij was een geweldige coureur, maar ook een geweldig persoon. Dat heeft me geïnspireerd, en het zou cool zijn als ik iets kan bereiken van wat hij heeft bereikt."

Startnummer

Antonelli's fascinatie voor Senna is ook terug te zien in zijn debuutseizoen. Hij gaat rijden met startnummer 12, waar Senna vroeger ook een aantal jaren mee reed. Antonelli legt het uit: "Dat komt door Ayrton, maar het is ook het nummer dat ik gebruikte toen ik debuteerde in de single seaters. In de Formule 4 gebruikte ik direct dat nummer, en dat werkte best wel goed. Hopelijk kan ik dat blijven voortzetten in de Formule 1."