Zo klinkt de eerste Ferrari van Lewis Hamilton!

Het team van Ferrari heeft een belangrijke stap gezet in het voorseizoen. De ambitieuze Italiaanse renstal heeft namelijk de nieuwe wagen voor het aanstaande seizoen voor het eerst tot leven gewekt. Het zorgde voor een grote grijns bij de kopstukken van het team.

Ferrari staat al het hele voorseizoen in de spotlights. Met het aantrekken van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft Ferrari een grote slag geslagen. De Italiaanse renstal probeert Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ze werkten TPC-tests af op de circuits van Fiorano en Barcelona, en ze kwamen ook in actie tijdens een bandentest in Barcelona.

Fire-up

Nu heeft Ferrari een belangrijke stap. Ze hebben de nieuwe auto voor het eerst tot leven gewekt tijdens een zogenaamde fire-up. De SF-25 werd voor het eerst aangezet op de fabriek in Maranello, zo blijkt uit een video die Ferrari deelt op sociale media. Op de video zijn geheimzinnige beelden van de auto te zien, terwijl de krachtbron wordt geactiveerd. Aan het einde komen CEO Benedetto Vigna, vicepresident Piero Ferrari en plaatsvervangend teambaas Jerome D'Ambrosio lachend in beeld waarna er een applaus losbarst.

Snel de baan op

Na Williams, McLaren en Haas is Ferrari het vierde team dat de beelden van de fire-up deelt. Titelkandidaat Ferrari hoopt met deze wagen de aanval te kunnen openen op de rivalen. Ze komen al snel in actie met de nieuwe wagen, op 19 februari sturen ze de wagen voor het eerst de baan op tijdens een filmdag op het privécircuit van Fiorano. Hamilton en Leclerc zullen hierbij allebei in actie komen. Eén dag eerder wordt de livery aan het publiek getoond tijdens het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Ferrari begint in ieder geval vol goede moed aan het nieuwe seizoen.