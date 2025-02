F1 komt met grote Drive to Survive-aankondiging, hint op grote rol Verstappen

De Formule 1 en streamingdienst Netflix hebben cruciale informatie gedeeld over het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Ook vorig jaar werd er weer gefilmd in de paddock voor het nieuwe seizoen van de populaire serie. Nu is bekend geworden op welke datum het nieuwe seizoen van Drive To Survive te zien is.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Later deze maand worden de nieuwe auto's gepresenteerd, de wintertest staat op het programma en volgende maand wordt het seizoen afgetrapt met de seizoensopener in Australië. Voorafgaand het eerste raceweekend van het jaar verschijnt het nieuwe seizoen van Drive To Survive, zo melden Netflix en de Formule 1.

Watch your back

Op 7 maart verschijnen de afleveringen van seizoen 7 op Netflix. Dat is precies één week voor de eerste vrije training van het jaar op 14 maart. Netflix hint met de aankondiging van het nieuwe seizoen op een grote rol voor Max Verstappen in de serie. Op de poster is te zien hoe Verstappen in zijn spiegel kijkt, en daar Lando Norris en Charles Leclerc ziet aanstormen. Norris was vorig jaar de voornaamste titelrivaal van Verstappen, terwijl Leclerc nooit een echte uitdager was. Netflix gebruikt de slagzin 'watch your back' als slogan.

Verstappen

Het feit dat Verstappen prominent aanwezig is op de poster, is opvallend. De Nederlandse wereldkampioen weigerde namelijk jarenlang deel te nemen aan de opnames voor Drive To Survive. Hij was kritisch op de manier hoe er werd geknipt en geplakt. Met de poster hint Netflix op een spannende strijd, terwijl daar in feite niet echt sprake van was. Verstappens titel kwam immers op geen enkel moment echt in gevaar. Vanaf 7 maart wordt duidelijk hoe ze het in beeld gaan brengen. Mogelijk is er in de toekomst nog meer Formule 1-content op Netflix te zien, want het lijkt erop dat ze willen bieden op de uitzendrechten in de Verenigde Staten.