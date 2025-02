Netflix gaat bieden op uitzendrechten Formule 1

De interesse in de Formule 1 is groot. Wereldwijd kijken miljoenen fans naar de sport, en ook in de Verenigde Staten wordt de aandacht groter. De uitzendrechten van de sport in het land lijken weer op de markt te komen, en de grote streamingdienst Netflix lijkt interesse te hebben.

Netflix speelde een belangrijke rol bij de groei van de populariteit van de Formule 1. Met de documentairereeks 'Drive to Survive' brachten ze een nieuw publiek naar de Formule 1. De serie is enorm populair en zorgt elk jaar weer voor een kijkje achter de schermen in de koningsklasse. Netflix begint steeds meer stappen te zetten in de sportwereld, en nu lijken ze ook naar de Formule 1 te kijken.

Uitzendrechten

De Formule 1 wordt in de Verenigde Staten uitgezonden door ESPN. De verbintenis van de sportzender met de Formule 1 loopt eind dit jaar af, en de onderhandelingen lijken niet lekker te lopen. Volgens The Times is de exclusieve onderhandelingsperiode van ESPN verlopen, waardoor andere geïnteresseerde partijen zich nu ook mogen melden bij de FOM. Volgens The Times is het de verwachting dat Netflix een bod gaat uitbrengen op deze uitzendrechten.

Grote wedstrijden

De geruchten lijken zeer serieus te zijn. Netflix heeft naar verluidt Kate Jackson aangetrokken, zij was bij ESPN de vicepresident van de productie, en ze was onder meer verantwoordelijk voor de Formule 1. Bij Netflix gaat ze de live-uitzendingen van sportwedstrijden beheren. Netflix wordt steeds zichtbaarder in de sportwereld. Vorig jaar zonden ze de bokswedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson uit, en rond de kerstdagen waren ze ook verantwoordelijk voor een aantal uitzendingen van NFL-wedstrijden. Daarnaast hebben ze de uitzendrechten voor de Verenigde Staten voor het WK vrouwenvoetbal voor 2027 en 2031 aangeschaft.

Viaplay

De Formule 1 zou perfect in het portfolio van de streamingdienst passen. Volgens The Times zou de huidige interesse in de uitzendrechten alleen om de Amerikaanse markt gaan. Dat betekent dat de uitzendingen op bijvoorbeeld Sky Sports niet in gevaar komen. Hoe Netflix de uitzendingen voor zich ziet, is nog niet duidelijk. Als ze echt de uitzendrechten in handen krijgen, dan zijn ze niet de eerste streamingdienst die deze stap zet. In Nederland is de Formule 1 immers te zien bij streamingdienst Viaplay.