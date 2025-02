Wolff onthult reactie van Hamilton op grote sponsordeal

Het team van Mercedes beleeft voor het eerst sinds 2012 een voorseizoen zonder Lewis Hamilton. De Britse coureur is overgestapt naar Ferrari, maar bij Mercedes gaan ze hard verder. Ze hebben een grote deal met Adidas gesloten, en Toto Wolff onthult hoe Hamilton daarop reageerde.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal herschreef hij de geschiedenis. Hamilton pakte zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van Mercedes, verbrak veel records, werd de eerste coureur ooit met meer dan honderd zeges en zorgde ook voor maatschappelijke acties binnen het team. Toch is hij nu vertrokken naar Ferrari, waar hij zijn jeugddroom gaat najagen.

Antonelli

Bij Mercedes is er een nieuw tijdperk aangebroken. Ze hebben afscheid genomen van Hamilton en hem vervangen door Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan is opgeleid door Mercedes en staat symbool voor de nieuwe weg die het team is ingeslagen. Het is de eerste keer dat ze een zelf opgeleide coureur laten debuteren bij Mercedes, George Russell werd in het verleden nog gestald bij het team van Williams. Later belandde hij pas bij het Duitse topteam.

Adidas

Ook op het gebied van sponsors slaat Mercedes een nieuwe weg in. Ze hebben een grote deal gesloten met kledingmerk Adidas. Het enorme bedrijf is de nieuwe kleding partner van Mercedes. Ze zijn verantwoordelijk voor de kleding van de teamleden, en dus ook voor de racepakken van Russell en Antonelli. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moest modeliefhebber Hamilton even slikken toen hij vernam dat zijn oud-werkgever ging samenwerken met Adidas. Lachend legt Wolff het uit bij Sky Sports: "Lewis zei tegen me dat Adidas misschien wel het sportmerk is met de meeste culturele relevantie. Hij stuurde een huilende en een lachende emoji, toen hij wist dat we naar Adidas gingen."