Antonelli wil zichzelf niet zien als opvolger Hamilton

Over iets meer dan een maand maakt Andrea Kimi Antonelli zijn debuut in de Formule 1. De jonge Italiaanse coureur gaat rijden voor Mercedes, waar hij de opvolger is van Lewis Hamilton. Antonelli ziet dit echter anders, en stelt dat hij simpelweg de volgende Mercedes-coureur is.

Mercedes moest vorig jaar op zoek naar een nieuwe coureur, nadat Hamilton bekend had gemaakt over te stappen naar Ferrari. Het nieuws kwam als een flinke schok, want niemand had verwacht dat Hamilton ooit zou vertrekken bij Mercedes. Hij reed al sinds 2013 voor het team, en hij is onderdeel van de geschiedenis van het team. Toch kwam het moment daar, en wees Mercedes de jonge Andrea Kimi Antonelli aan als opvolger.

Opvolger

Antonelli is met zijn achttien jaar één van de jongste coureurs van het Formule 1-veld. Hij is zeer nuchter, en hij wil niet vergeleken worden met zijn voorganger Hamilton. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met Sky Sports News, is hij duidelijk: "Weet je, ik ben enkel en alleen de nieuwe Mercedes-coureur. Ik vind het niet correct om te zeggen dat ik Lewis Hamilton vervang. Hij is namelijk echt een grootheid in deze sport en hij heeft zo ontzettend veel weten te presteren."

Mooie resultaten

Voor Antonelli blijft dit seizoen vooral zijn debuutseizoen. De Italiaan legt de focus op zijn eigen voortgang in de koningsklasse van de autosport. Hij benadrukt dat hij een vergelijking met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton een beetje te ver vindt gaan: "Voor mijn gevoel ben ik gewoon de volgende coureur van het team van Mercedes. Ik wil echt mijn eigen weg gaan. Natuurlijk wil ik wel proberen om mooie resultaten te boeken, en uiteraard wil ik ook succesvol zijn." Bij Mercedes treft Antonelli dit jaar George Russell als teamgenoot, de Brit is aangewezen als de kopman van het team.