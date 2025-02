Alpine heeft geen problemen met bemoeienis Renault

Het team van Alpine heeft een zwaar jaar achter de rug. De Franse renstal maakte bekend dat ze gaan stoppen met hun eigen motorenproject, terwijl de bemoeienis van moederbedrijf Renault steeds groter lijkt te worden. Volgens teambaas Oliver Oakes is dat geen probleem.

Alpine kende vorig jaar een seizoen vol incidenten. Aan het begin van het jaar vertrokken er veel kopstukken, de prestaties op de baan waren in eerste instantie niet goed en ze besloten te stoppen met het eigen motorenproject. Dit zorgde voor frustratie op de fabriek in Viry. Voormalig teambaas Otmar Szafnauer gooide vervolgens olie op het vuur door te roepen dat de bemoeienis van moederbedrijf Renault veel te groot is.

Oplossing

Huidig Alpine-teambaas Oliver Oakes kan zich niet vinden in deze bewering. De Brit haalt er zijn schouders over op, al stelt hij in gesprek met Motorsport.com dat er ergens wel een kern van waarheid in zit: "Ik zou zeggen dat één oplossing niet altijd voor iedereen passend is. Eerlijk gezegd zit er een ken van waarheid in en hij is een goede vriend, hij heeft hier eerder gezeten. Maar men moet ook beseffen wie hier de rekeningen betaalt en wie het team steunt. In mijn ogen mogen we blij zijn met deze steun."

Complexe business

Oakes vindt ook dat het team van Alpine naar zichzelf moet kijken. De Brit stelt dat de bemoeienis van Renault misschien door henzelf komt: "Is dat omdat we het niet aankunnen? Is het omdat onze aandacht is verslapt? Je kunt in eerste instantie gefrustreerd raken, maar vervolgens doe je een stapje terug en zeg je 'misschien hadden we dat beter moeten doen, maar dat wilden we niet horen'." Oakes vindt het niet nodig om de hoge heren van Renault meer op afstand te houden: "We moeten dat vertrouwen opbouwen. De Formule 1 is een complexe business en dat geldt ook voor de auto-industrie. Je kunt het niet altijd bij het juiste eind hebben."