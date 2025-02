Opgefrist Mercedes mist Hamilton niet

Het team van Mercedes verschijnt dit jaar voor het eerst sinds 2012 aan de start zonder Lewis Hamilton. De Brit is overgestapt naar Ferrari, en bij Mercedes focussen ze zich nu op zichzelf. Teambaas Toto Wolff stelt dat Mercedes zichzelf opnieuw moest uitvinden.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor het team van Mercedes. Begin vorig jaar maakte hij zijn overstap naar Ferrari bekend, waarna Mercedes snel op zoek moest gaan naar een opvolger. Uiteindelijk viel hun keuze op de piepjonge Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1, en dat betekent dat men bij Mercedes zich nu bezig moet gaan houden met het coachen van een jongeling. Dit hebben ze nog niet eerder gedaan in de Formule 1.

Juiste beslissing

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder al dat Hamiltons foto's bij Ferrari er 'iconisch' uitzagen. Tijdens de launch van de nieuwe sponsordeal met Adidas sprak Wolff zich opnieuw uit bij Sky Sports: "Dit was de juiste beslissing voor ons allebei. Ik denk dat als je Lewis zag op zijn eerste dag bij Ferrari, die foto voor het huis van Enzo Ferrari, dat is iconisch. Dat is Lewis met zijn stijl, en dat heb ik ook tegen hem gezegd."

Opfrisbeurt

Het vertrek van Hamilton gaf Mercedes de kans om een andere kant op te gaan. Voor het eerst hebben ze ervoor gekozen om een coureur te laten debuteren. Wolff kijkt terug op het vertrek van Hamilton, en wijst naar de toekomst: "Op hetzelfde moment slaan wij een andere weg in. We proberen onszelf opnieuw uit te vinden, met een jonge coureur naast George, die trouwens niet genoeg wordt genoemd. We hebben een ervaren, succesvolle coureur die races heeft gewonnen, en nu deze nieuwe jongen die eraan komt. Ik denk dat het voor ons allebei een soort opfrisbeurt is geweest."

Geen kater

Bij Mercedes liggen ze dan ook niet langer wakker van het vertrek van Hamilton. Wolff ziet ook geen gevolgen op het commerciële gebied: "Het wordt qua iconische merken binnen de sport niet veel beter dan Adidas. Het is het bewijs van het vertrouwen dat dit team in de toekomst heeft. Toen ik met de CEO besprak dat Lewis zou vertrekken en dat Kimi daarvoor in de laatste zou komen, zei hij: 'Dit is spannend! Laten we verder gaan met de volgende generatie!' Dat is ook hoe we ons in het team voelen. We hebben een goed gevoel bij onze partners die we hebben en die zich bij ons willen aansluiten. Dus er is geen sprake van een kater."