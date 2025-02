Hamilton geeft Mercedes-personeel uniek afscheidscadeau

Lewis Hamilton nam eind vorig jaar afscheid van het team van Mercedes. Na elf jaar besloot hij dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging, en hij tekende een contract bij Ferrari. Hij is het Mercedes-personeel niet vergeten, want hij heeft een mooi afscheidscadeau achtergelaten.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor het team van Mercedes in de Formule 1. Hij behaalde zeer veel successen voor het Duitse team. Bij Mercedes won Hamilton zes van zijn zeven wereldtitels, verbrak hij een enorme hoeveelheid records en was hij verantwoordelijk voor een aantal grote stappen op maatschappelijk niveau. Zijn afscheid van Mercedes was dan ook emotioneel, maar hij deed het wel op een mooie manier.

3000 medewerkers

Hamilton na een tour langs de fabrieken, sponsors en het hoofdkantoor van Mercedes officieel afscheid van het team. Maar hij deed dat niet alleen met een dankwoord. Hij liet namelijk ook een prachtig cadeau achter voor alle werknemers van het team van Mercedes. 3000 medewerkers van Mercedes hebben een schilderij ontvangen waarop Hamilton te zien is in zijn Mercedes in Monaco 2019. In deze race reed het team met een rode halo om Niki Lauda te herdenken.

Schilderij

Het schilderij is gemaakt door de kunstenaar Paul Oz. Trots deelde hij op Instagram welke opdracht hij had meegekregen van Hamilton: "Nu het bekend is en alle 3000 Mercedes-medewerkers een versie hebben ontvangen, kan ik hier iets over zeggen! In opdracht van Lewis zelf een afscheidscadeau voor iedereen bij Mercedes, echt klasse! Mijn enige opdracht was dat ik me moest richten op de auto, en niet op Lewis. Daarom koos ik voor een foto uit Monaco in 2019, net een paar dagen nadat Niki Lauda was overleden en het team een rode halo gebruikte. Lewis pakte pole en domineerde de race." Het is een prachtige actie van Hamilton, en online zijn de reacties lovend.