Gasly ziet enorme kansen voor Alpine in 2026

Het team van Alpine begint met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen. De Franse renstal sloot 2024 sterk af, en ze willen dat momentum vasthouden. Pierre Gasly is de overduidelijke kopman van het team, maar hij wil vooral dat er een goede bodem wordt gelegd voor 2026.

Alpine begon vorig jaar op een teleurstellende wijze aan het seizoen. De auto deed niet wat men wilde, en achter de schermen was het enorm onrustig. Halverwege het jaar werd oud-teambaas Flavio Briatore aangesteld als speciaal adviseur en werd Oliver Oakes de nieuwe teambaas. Alpine begon steeds beter te presteren, en uiteindelijk werden ze zesde in het constructeurskampioenschap.

2026

Gasly bezorgde Alpine een vrachtlading aan goede resultaten, en men is benieuwd hoe hij het dit jaar gaat doen. Als Gasly in een interview met de Daily Mail wordt gevraagd hoe hij een succesvol 2025 zou omschrijven, geeft hij een duidelijk antwoord: "Ik haat dit soort vragen. Als je het aan mij vraagt, dan wil ik elke race winnen, maar ik weet ook dat dit niet mogelijk is dit jaar." Gasly kijkt vooral naar de nieuwe regels van 2026: "Maar het is belangrijk voor ons om een sterk fundament te bouwen om ervoor te zorgen dat we het beste uit 2026 halen, wat ik zie als een enorme kans voor dit team. Dat betekent dat we dit jaar nog steeds op ons best moeten zijn en honderd procent uit de auto moeten halen."

Geweldige stap

Gasly is tevreden met de manier waarop Alpine 2024 afsloot. De Franse enkelvoudig Grand Prix-winnaar ziet dat als een goed startpunt voor het nieuwe seizoen dat in maart van start gaat: "Als we kunnen voortborduren op de manier hoe we het afgelopen seizoen hebben afgesloten en consistent voor punten kunnen vechten, dan zal dat een geweldige stap zijn, maar ik wil echt een sterk fundament voor 2026 gaan bouwen."