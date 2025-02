Zo klinkt de nieuwe titeluitdager van McLaren

Het team van McLaren heeft een belangrijke stap gezet in het voorseizoen. De regerend constructeurskampioen heeft hun nieuwe, nog naamloze wagen voor het eerst tot leven gewekt. Trots delen ze een fragment van deze zogenaamde fire-up van de nieuwe auto.

Voor de teams is het een belangrijk moment in de voorbereiding op het nieuwe seizoen: het voor het eerst starten van de nieuwe auto. Het laat zien of alles werkt, en het geeft daarnaast ook een goed gevoel na het harde werk. Soms wordt dit moment met de rest van de wereld gedeeld. Deze winter liet tot nu toe alleen het team van Williams de nieuwe auto horen, maar nu heeft ook McLaren dit gedaan.

Applaus

De Britse renstal deelt een audiofragment op sociale media. In dit fragment is te horen hoe de krachtbron wordt gestart, blijft draaien en vervolgens weer wordt uitgezet. Daarna klinkt er applaus van de aanwezige mensen op het McLaren Technology Centre in Woking. Hoe de nieuwe wagen gaat heten, is nog niet bekend. Bij het fragment zijn de letters MCLXX te zien. Het is de verwachting dat er op de plek van de twee x'jes nog letters worden geplaatst, zoals in de voorgaande jaren ook het geval was.

De fire-up van McLaren zal ook voor een tevreden gevoel bij Mercedes zorgen. De Britse renstal levert immers de motoren aan McLaren, en eerder was hun krachtbron ook al te horen in de fire-up van Williams. Voor McLaren is het het eerste teken van leven van hun mogelijke nieuwe kampioensauto. Vorig jaar werden ze redelijk onverwachts constructeurskampioen, nadat ze Ferrari versloegen in een rechtstreeks duel. Veel mensen zien McLaren dan ook als de grote favoriet voor dit jaar, ook omdat ze hebben geleerd van hun fouten van 2024. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikken ze daarnaast ook over een sterke line-up.