Verstappen naar Aston Martin: "Hij moet niet kiezen voor het geld"

De toekomst van Max Verstappen gaat een belangrijk onderwerp worden in het aankomende F1-seizoen. Als de Nederlander het record van Michael Schumacher wil evenaren om 5 keer achter elkaar wereldkampioen te worden, moet Red Bull zich flink gaan verbeteren ten opzichte van vorig seizoen. Mocht Verstappen geen vertrouwen meer hebben in het team van Red Bull om een kampioenschap winnende auto te leveren, kan hij ervoor kiezen om een stap te maken naar Aston Martin.

Gigantisch bod van Aston Martin

Aston Martin heeft volgens de Daily Mail al een bod gedaan van 1 miljard pond. Lawrence Stroll wil dan ook koste wat het kost de 4-voudig wereldkampioen contracteren en dus naar het team uit Silverstone halen.

Max gaat niet voor het geld

Op het YouTube-kanaal van Cameron-CC vroeg hij aan de F1-expert, Peter Windsor wat zijn gedachtes zijn over het bod van Aston én of Verstappen dit moet accepteren. Windsor zei hierop dat hij zelf dit bod niet zou accepteren vanwege de vertrouwde omgeving die Red Bull biedt en die Aston stukken minder heeft.

Windsor zegt daarna nog: "Dus nee, dat zou ik niet doen. Ik zou graag denken dat Max nu volwassen genoeg is en genoeg geld heeft om te zeggen dat het niet om het geld gaat, maar om te genieten van zijn leven en verder te gaan met racen."

De reden waarom Verstappen juist wel wil komen

Als Adrian Newey nou tegen Max zou zeggen dat het hier geweldig is, er races gewonnen gaan worden en sterker nog, kampioenschappen, ja, dan zou hij willen komen, aldus Windsor. Als Windsor Verstappen was, dan had hij het gedaan. Maar of hij het ook voor het geld zou doen? "Dat zijn twee verschillende dingen", vertelt Windsor.

Newey weinig impact Aston Martin-auto 2025

Newey begint in maart 2025 voor het team van Lawrence Stroll, dus veel impact op de auto van 2025 gaat hij niet hebben. Verstappen moet dus nog niet te veel gaan kijken naar de auto van dit jaar. Ook Aston Martin lijkt al druk bezig te zijn met de auto voor 2026.

Het Britse team is al bezig met het ontwikkelen van de auto voor 2026. Een goede voorbereiding voor de komst van Adrian Newey aangezien ze momenteel zijn ze de auto aan het testen in de nieuwe windtunnel van het team. Fernando Alonso had eerder al aangegeven dat de kansen van het Britse team positief zijn en dat door de nieuwe regels van alles kan gaan gebeuren.