Aston Martin komt toch met speciale presentatie van nieuwe auto

Het team van Aston Martin heeft belangrijk nieuws gedeeld. De Britse renstal heeft namelijk bekendgemaakt wanneer ze het doek gaan trekken van hun nieuwe wagen voor 2025. Naast het speciale launch evenement van de Formule 1 komen ze ook met een eigen moment.

Normaal gesproken onthullen de teams in het voorseizoen allemaal apart hun eigen auto. Om het 75-jarige jubileum van de Formule 1 te vieren, komt men dit jaar met een speciaal evenement. Op 18 februari organiseren ze een evenement in de O2 Arena in Londen waar alle teams de livery zullen onthullen. De teams mogen echter ook eigen evenementen organiseren, maar niet veel renstallen doen dat.

Shakedown

Aston Martin heeft besloten om dat wel te doen. De Britse renstal zal de nieuwe wagen van Lance Stroll en Fernando Alonso op 23 februari aan de buitenwereld tonen. De nieuwe AMR25 wordt in Bahrein aan de rest van de wereld getoond. Eén dag later gaan de baan op voor een zogenaamd promotional evenement. Dat houdt in dat ze een filmdag gaan organiseren, en ze zijn zeker niet de enigen die dat zullen doen.

Drukke dagen

Op de dagen voor de wintertest in Bahrein gaan meerdere teams de baan op. Aston Martin is echter één van de weinigen die de auto zal lanceren tijdens een eigen evenement. Op 14 februari is Williams het eerste team dat de wagen gaat onthullen, op 16 februari gaat Haas voor het eerst de baan op, op 19 februari organiseert Ferrari een speciaal evenement op hun privécircuit Fiorano en op 24 februari zal Mercedes de nieuwe auto tonen aan de hand van een aantal foto's. De wintertest vindt plaats van 26 tot en met 28 februari op het circuit van Sakhir in Bahrein. Voor die tijd heeft Aston Martin dus al meters gemaakt met de nieuwe AMR25.