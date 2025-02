Vijandige Hamilton nog altijd niet welkom in huize Rosberg

Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren jarenlang elkaars grote rivalen. De twee zorgden voor een soort interne oorlog bij Mercedes, maar inmiddels is de storm weer wat gaan liggen. De kinderen van Rosberg zijn groot fan van Hamilton, maar de Brit komt zijn huis nog steeds niet in.

Hamilton en Rosberg waren in hun jeugdjaren goede vrienden. In 2013 werden ze teamgenoten bij Mercedes, maar de vriendschap veranderde al snel in een heftige rivaliteit. In 2014, 2015 en 2016 vochten ze zware titelduels uit, en dat resulteerde in veel touches, controversiële momenten en een veelbesproken crash in Spanje in 2016. Rosberg stopte na dat seizoen, maar hij volgt de sport nog altijd op de voet.

Cadeautjes

Rosberg en Hamilton spelen nog altijd een rol in elkaars leven. Samen met zijn vrouw was Rosberg te gast in het Duitse tv-programma NDR Talkshow, waar hij de vraag krijgt of zijn dochters groot fan zijn van Hamilton. Lachend geeft hij antwoord: "Dat klopt ja, en dat is wel pijnlijk!" Rosbergs vrouw legt uit dat Hamilton elk jaar nog cadeautjes stuurt naar hun kinderen. Rosberg reageert dan weer: "Dat is heel sympathiek van hem! Het is heel erg mooi van hem, dan er ondanks die soort vijandigheid, elke Kerst weer een grote zak met cadeautjes voor onze deur staat."

Hamilton komt er niet in

Het is begrijpelijk dat Rosbergs kinderen daardoor heel erg fan zijn van Hamilton. Zonder echt duidelijk te maken hoe zijn huidige band met Hamilton is, reageert Rosberg grappend op de volgende vraag. Als de interviewer vraagt of naast de zak cadeautjes, ook Hamilton zelf binnen mag komen, is Rosberg duidelijk. Grijnzend geeft hij antwoord: "Nee, hij mag voor de deur blijven staan! Hij is wel van harte uitgenodigd om cadeautjes achter te laten! Met een dankjewel voor hem is het dan wel weer goed."