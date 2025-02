Jos Verstappen stelt Max en Alonso teleur

Het is geen geheim dat Max Verstappen graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij wil dan ook meedoen met een goede groep mensen. Hij hint op een deelname met Fernando Alonso, maar eigenlijk had hij ook graag met zijn vader gereden. Jos Verstappen lijkt hier echter geen zin in te hebben.

Verstappen heeft regelmatig laten weten dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij is groot fan van de enduranceracerij, en hij heeft al een aantal medestanders gevonden. Fernando Alonso wil bijvoorbeeld graag terugkeren op Le Mans. De Spaanse Aston Martin-coureur nam in 2018 en 2019 deel aan de 24 uur van Le Mans met Toyota, en hij wist in beide jaren te winnen.

Belofte aan Alonso

Verstappen wil ook graag racen met zijn vader Jos. Verstappen senior heeft ook ervaring op Le Mans, hij won in 2008 de LMP2-klasse met Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn. In gesprek met Mirror Sport laat Verstappen weten dat hij graag met Alonso wil deelnemen: "Het zit in ons achterhoofd, we weten dat we het willen doen. Mijn vader is er nog steeds heel erg goed in, maar hij wil het niet doen. Hij wil het gewoon niet meer doen."

Genoeg mogelijke teamgenoten

Verstappen vindt het jammer dat hij niet samen met zijn vader kan deelnemen aan Le Mans. Toch betekent dit niet dat hij deze droom gaat opgeven. Voorlopig is hij nog actief in de koningsklasse van de autosport, en zijn vader kan altijd nog van gedachten veranderen. Maar er zijn nog genoeg andere coureurs beschikbaar: "Het is prima, laten we kijken wat er gebeurt. Er kunnen veel dingen gebeuren. Er zijn veel geweldige coureurs waar we uit kunnen kiezen. Ik heb ook veel vrienden die racen, dus het wordt lastig om er eentje te kiezen."