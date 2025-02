Ambitieuze Hadjar gaat direct voor het podium

Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Racing Bulls. De Franse coureur heeft gezonde spanning, maar is ook enorm ambitieus. Hadjar droomt van sterke resultaten, en richt zijn pijlen zelfs op een podiumplek.

Hadjar is bij Racing Bulls de opvolger van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft promotie gekregen naar het grote Red Bull Racing, en nu mag Hadjar laten zien wat hij in huis heeft. Red Bull-adviseur Helmut Marko is gecharmeerd van hem, maar Hadjar moet zich nog wel gaan bewijzen. De Fransman is relatief onervaren in F1-materiaal, maar hij kwam vorig jaar goed voor de dag in de Formule 2.

Achterstand

Hadjar staat te popelen om aan zijn Formule 1-avontuur te beginnen. Hij heeft er al een TPC-test op zitten in Imola, en in gesprek met L'Equipe kijkt hij eerlijk vooruit: "Vanuit technisch oogpunt kom ik veel data tekort. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit gereden met een volle tank. Ik weet dus nog niet hoe dat voelt. Het zijn allemaal standaardzaken, maar die moet ik leren. Ik moet ervaring opdoen. Niet vergeten, ik ben nog maar een rookie. Ik zo wil goed mogelijk voorbereid arriveren in Melbourne."

Podium

Hadjar won vorig jaar de Formule 2-race in Australië, dus zijn verwachtingen zijn hoog: "Dat is een mooie herinnering. Ik wil me direct plaatsen voor Q3 en ik wil punten scoren. Dit circuit heeft de auto's van ons team ook nooit slecht gelegen." Hadjar hoopt dit jaar zelfs zijn eerste podium te pakken: "Maar ik weet nog niet hoe het gaat lopen. Het is raar, maar ook een fascinerend en een angstaanjagend gevoel."

Red Bull-zitje

Hadjar weet dat de kansen bij Racing Bulls groot zijn. Bij goede resultaten kan hij immers zomaar in beeld komen voor een Red Bull-zitje. Gevraagd of hij zichzelf ooit ziet als teamgenoot van Max Verstappen, reageert hij eerlijk: "Wanneer ik goed genoeg ben. Maar absoluut niet daarvoor. Wanneer ik goed genoeg ben, wil ik naar Red Bull, maar zeker niet eerder dan dat. Dit jaar draait om het leren."