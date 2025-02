Adrian Newey wil Fernando Alonso aan nieuwe wereldtitel helpen

Adrian Newey begint volgende maand aan zijn nieuwe klus bij Aston Martin. De Britse topontwerper gaat er alles aan doen om het team naar de top te brengen. Newey heeft er zin in, en hij kijkt er vooral naar uit om samen te gaan werken met Fernando Alonso.

Newey was in de afgelopen jaren één van de belangrijkste mensen binnen Red Bul Racing. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van Max Verstappen. Enkele jaren daarvoor speelde hij ook een belangrijke rol bij de successen van Sebastian Vettel. Newey wordt dan ook gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied, en het is dan ook niet vreemd dat men bij Aston Martin enorm trots was op zijn komst.

Motivatie

Met Vettel nam Red Bull het vaak op tegen Fernando Alonso. In 2010 en 2012 was toenmalig Ferrari-coureur Alonso kanshebber op de titel. In beide jaren werd hij echter verslagen door Vettel en Red Bull, Alonso staat daardoor nog altijd op twee wereldtitels. De Spanjaard is inmiddels 43 jaar oud, maar nog altijd enorm gemotiveerd. Met Newey heeft Aston Martin iemand in huis gehaald die Alonso kan gaan helpen in de jacht op zijn derde wereldtitel.

"Geen goede weerspiegeling van zijn talent"

Newey heeft op zijn beurt ook enorm veel zin in de samenwerking met Alonso. De Britse topontwerper stelt dat het samenwerking met Alonso een bijzondere ervaring wordt. Lachend legt hij dat uit in een interview met Auto, Motor und Sport: "Fernando heeft ons altijd wel een beetje in de weg gezeten! Het zal goed zijn om met hem samen te gaan werken. Ik heb enorm veel respect voor hem. Het feit dat hij slechts twee wereldtitels heeft gewonnen zorgt voor een statistiek op papier die totaal geen goede weerspiegeling is van zijn talent." Alonso pakte twintig jaar geleden zijn eerste wereldtitel in de Formule 1.