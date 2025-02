Horner waarschuwt concurrentie voor Verstappen

Het team van Red Bull Racing aast dit jaar op sportieve revanche. De concurrentie zal hen het leven zuur gaan maken, maar Christian Horner vertrouwt op zijn eigen team. Horner wil de concurrentie niet onderschatten, maar wijst wel naar zijn geheime wapen: Max Verstappen.

Red Bull kende in 2024 een opvallend onrustig jaar. Achter de schermen rommelde het, en op de baan zakten de prestaties uiteindelijk in. In het constructeurskampioenschap werden ze ingehaald door McLaren en Ferrari, terwijl het team van Mercedes in sommige races ook sneller was. Ondanks de tegenvallende resultaten wist Verstappen het hoofd koel te houden, en pakte hij 'gewoon' zijn vierde wereldtitel.

Verstappen blijft sterker dan concurrentie

In de tweede helft van het seizoen viel Red Bull vorig jaar ver terug. Ze werden ingehaald door McLaren, en even later ook door Ferrari. Verstappen bleef echter gewoon oppermachtig, en hij sloot het seizoen af met negen zeges. Zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri wonnen bij elkaar zes races. Het liet zien dat Verstappen ondanks een mindere auto nog altijd de alleenheerser in de Formule 1 is. Het is de verwachting dat de verschillen in het komende seizoen nog kleiner zullen zijn, en Verstappen wordt gezien als de favoriet.

Verstappen verslaan

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft heel erg veel zin in het aanstaande seizoen. De Britse teambaas voorspelt dat het een 'megajaar' gaat worden. In gesprek met Sky Sports deelt Horner zijn verwachtingen voor het nieuwe seizoen: "McLaren had vorig jaar een sterk seizoen, maar wij wonnen nog altijd meer races dan wie dan ook, bijna het dubbele aantal zelfs. Het zal moeilijk worden om Max te kunnen verslaan, maar wij onderschatten de concurrentie niet." De teams kunnen een eerste indicatie van de onderlinge verschillen krijgen tijdens de wintertest, deze vindt plaats van 26 tot en met 28 februari.