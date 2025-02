Hamilton-fans maken indruk op Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met de voorbereidingen op zijn eerste seizoen bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt nu al veel indruk bij het team. Piero Ferrari is enorm onder de indruk, en ook de hype rondom de transfer geeft hem een goed gevoel.

Hamilton mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam over van Mercedes, waar hij uitgroeide tot een soort legende. Hamilton begon halverwege de maand januari aan zijn tijd bij Ferrari, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Ferrari deelde enthousiast de beelden van zijn eerste werkdag, en ook de fans reageerde zeer enthousiast.

Enorm enthousiasme

Ze stonden voor de poorten van het hoofdkantoor in Maranello, en Hamilton reageerde dankbaar. Op de dag van Hamiltons eerste TPC-test op Fiorano reageerden de fans nog enthousiaster. Honderden supporters stonden rondom de baan, en ze juichten hun nieuwe held hartstochtelijk toe. Hamilton reageerde ook nu weer dankbaar, en maakte na zijn testrondjes een rondje langs de fans om zijn dankbaarheid te delen. Hamilton zette Ferrari weer in de spotlights, en daar is men heel erg trots op.

Passie

Niet alleen de fans, maar ook de kopstukken van Ferrari zijn heel erg blij met deze ontwikkeling. Vicepresident Piero Ferrari is razend trots op het feit dat zijn team Hamilton heeft binnengehaald. De Italiaan kon zijn ogen niet geloven toen hij de fans rondom het circuit van Fiorano zag staan, zo legt hij uit aan Autosprint: "Ik kon het bijna niet geloven! De ware passie trof me. De mensen die op het bruggetje uitkeken op het Fiorano-circuit en het fietspad betraden, deelden een soort demonstratie van liefde. Dat was prachtig! Ik kan me ook geen andere coureurs herinneren die zo elegant waren op hun eerste werkdag bij Ferrari. Een onberispelijk pak en een stropdas, wij als managers hadden niet eens een stropdas!"