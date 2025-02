Britse F1-legende verwacht veel van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton gaat dit jaar op jacht naar successen bij Ferrari. Bij het iconische Italiaanse team is hij nieuw, maar hij droomt van een achtste wereldtitel. Sir Jackie Stewart is benieuwd hoe Hamilton het gaat doen, maar hij stelt wel dat een overstap naar Ferrari vaak succesvol uitpakt.

Hamilton reed sinds 2013 voor het team van Mercedes. In diens van de Duitse renstal groeide hij uit tot een legende, en pakte hij zes van zijn zeven wereldtitels. Hij besloot echter toch over te stappen naar Ferrari, en daar gaat hij op jacht naar een recordbekende achtste wereldtitel. Hoe hij het zal gaan doen, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Toch zijn de verwachtingen zeer hoog.

Afrika

Ook Formule 1-legende Sir Jackie Stewart heeft torenhoge verwachtingen. De drievoudig wereldkampioen sprak bij de Autosport Awards met Sky Sports: "Hij heeft meer ervaring dan vorig jaar en hij kent deze business heel erg goed. Ferrari is ook de grootste naam ter wereld. Als je in Afrika naar een krijger van de Masai zou gaan en zeggen: 'weet je iets van Ferrari?' Dan kennen ze die naam. Wat betreft Lewis was ik verrast dat hij erheen ging."

Kleurrijk en succesvol

Stewart reed in zijn indrukwekkende loopbaan nooit voor Ferrari. Hij reed voor Tyrrell, BRM, Matra en March, maar nooit voor het Italiaanse team. De 85-jarige racelegende stelt dat hij die kans wel heeft gehad, maar dat hij zelf heeft besloten om niet te gaan. In zijn verhaal kijkt hij ook snel weer vooruit: "Ik ging bijna naar Ferrari, maar ik koos er uiteindelijk voor om het niet te doen. In die tijd was die ouwe man echter een taaie rakker. Het overstappen naar Ferrari is heel erg kleurrijk, heel erg spannend en meestal ook heel erg succesvol. Ik zou hem dus ook niet uitsluiten, laat ik het zo zeggen."