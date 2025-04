De vrouw van drievoudig wereldkampioen Sir Jackie Stewart lijdt aan dementie. Zijn vrouw, Lady Helen Stewart, is volgens de racelegende aan het strijden tegen de ziekte. Ze zijn al zeer lang samen en Jackie Stewart hoopt haar nog niet te verliezen.

De inmiddels 85-jarige ex-coureur, die nog vaak te zien is in de paddock van de F1 en bij andere motorsporten, besprak met de BBC, waar zijn vrouw naast hem zat, een moment in de race. Zijn vrouw vroeg waar Stewart was, terwijl zij dus naast hem zat.

Meer over Jackie Stewart Schumacher geeft teken van leven en zet handtekening op helm

Niet lang

"Laatst was het tijd voor het avondeten. Ze staat op en ik zit vlakbij, en ze zegt: 'Waar is Jackie?' Dat is de eerste keer dat dat gebeurde en dat is nog maar een paar weken geleden", zei hij. "Ik kreeg een slecht gevoel." Lady Stewart werd gecheckt na een auto-ongeluk in 2014. Toen werd de dementie al bij haar geconstateerd en sindsdien is Jackie Stewart er dus voor haar.

De oud-kampioen liet ook weten hoe haar ander gedrag is de afgelopen weken. Hij laat grof taalgebruik en ongewone agressie voorbij komen. "Ik weet dat Helen het niet meent als ze plotseling om zich heen slaat en mij of de gespecialiseerde dementieverpleegkundigen slaat," gaf hij toe. "Ze kan heel vaak iemand slaan, ze gebruikt taal die ze nog nooit in haar leven heeft gezegd en het komt zo en ik zeg: 'schat, schat, zeg dat niet'. Dan zegt ze: 'Waarom?' En ze geeft me een pak slaag omdat ik dat doe. Dat is meestal na 17:00 uur."

Angst en onrust

Deze gedragsverandering wordt ook wel sundowning genoemd. En is eigenlijk een onrust aan het eind van de middag, vandaar de term sundown. Mensen met dementie kunnen dan boos worden, naar 'huis' willen, bang zijn of heel erg verdrietig worden. Oorzaken zouden de biologische klok kunnen zijn, aldus experts. Ook is het mogelijk dat het komt omdat mensen met dementie slecht slapen in de nacht, en dus moe zijn rond het einde van de middag.