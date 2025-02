'Teams vrezen dat FIA-ingreep voor comeback porpoising zorgt'

Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen, maar een ingreep van de FIA zorgt nu al voor onrust. De FIA heeft besloten om toch te gaan ingrijpen bij de flexiwings, en dat zorgt voor ergernis. De teams lijken te vrezen dat deze ingreep zorgt voor de terugkeer van porpoising.

De bewegende voorvleugels zorgden voor de nodige onrust in de Formule 1. Bij Red Bull waren ze van mening dat de vleugel van McLaren niet legaal was. Ze kregen geen gelijk, want volgens de FIA was er niets illegaals aan de hand. Er werd vorig jaar wel een nieuwe technische richtlijn geïntroduceerd, maar de FIA vond dat geen reden om echt zaken te gaan verbieden. Daar kwam vorige week echter verandering in.

Frustratie

De FIA maakte een U-turn, en ze hebben besloten toch te gaan ingrijpen. Ze gaan dat in twee fases doen, en vanaf de Grand Prix van Spanje zal er streng worden gecontroleerd op de flexiwings. Het zorgde voor frustratie, want veel teams waren nu bezig met de ontwikkeling van flexiwings. Zo zou men bij Red Bull al veel geld en tijd hebben gestoken in de ontwikkeling van en doorbuigende vleugel.

Terugkeer van porpoising

Het aanpassen van de regels omtrent de flexiwings kan een negatief bijeffect hebben. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer hebben meerdere engineers aangegeven dat ze vrezen voor de terugkeer van porpoising. Het gestuiter zorgde aan het begin van deze reglementen in 2022 voor veel problemen, en het was niet te zien in de windtunnel. De terugkeer van porpoising kan ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om goede, nieuwe updates te introduceren aan de vloer. Volgens AutoRacer maken vooral engineers bij klein teams zich nu zorgen over hoe ze porpoising kunnen gaan beperken, terwijl ze tegelijkertijd ook moeten gaan zoeken naar andere verbeterpunten van de auto's.