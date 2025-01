'FIA komt met nieuwe technische richtlijn voor flexiwings'

Het afgelopen Formule 1-seizoen werd gekenmerkt door de nodige relletjes. Het ging vaak over de flexiwings waarmee onder meer McLaren zou rijden. Het lijkt erop dat de FIA nu wil gaan ingrijpen met de komst van een nieuwe technical directive die later dit jaar kan worden ingevoerd.

De doorbuigende vleugels waren in 2024 het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Er werd vooral gekeken naar de vleugels van het sterk presterende McLaren. De achtervleugel waarmee ze reden in Azerbeidzjan boog door, en de FIA vroeg McLaren om dit onderdeel niet meer te gebruiken. Ook de voorvleugel leek door te buigen, maar hier greep de FIA niet in. Bij Red Bull plaatsen ze vraagtekens bij dit onderdeel, maar McLaren voldeed keurig aan de regels.

Nieuwe richtlijn

Vorig jaar introduceerde de FIA in België een nieuwe technische richtlijn om de voorvleugels beter te controleren. Eerder meldde de FIA al dat ze de tests om naar de voorvleugels te kijken niet zouden aanpassen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer is de FIA wel bezig met de komst van een nieuwe technical directive. Het Italiaanse medium meldt dat de FIA al een concept van deze nieuwe technische richtlijn naar de teams heeft gestuurd. Deze aanpassing zou verder herzien hoeveel de front wing flap mag doorbuigen tijdens de statische tests van de FIA.

McLaren

De FIA denkt dat deze meetmethode de enige juiste tool is om de flexibiliteit van voorvleugels goed af te dwingen. McLaren speelde vorig jaar een hoofdrol in dit dossier, maar volgens AutoRacer hebben ze weinig problemen met deze nieuwe richtlijn. De Britse renstal zou zelfs voorstander zijn van dit nieuwe voorstel. Het zal echter nog wel eventjes duren voordat de nieuwe technical directive echt in zal gaan. AutoRacer meldt dat de richtlijn dan pas in mei gaat gelden. Ook zou er worden gekeken naar aangepaste checks voor de achtervleugels.