McLaren wil Hamilton het leven zuur gaan maken

Lewis Hamilton heeft met zijn overstap naar Ferrari voor een grote hype gezorgd. Het is een historische zet, en veel mensen zijn nu al onder de indruk. Ook McLaren-teambaas Andrea Stella moet toegeven dat hij het een prachtige overstap vindt van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton verliet eind vorig jaar het team van Mercedes. Hij zette de stap naar Ferrari en begon daar halverwege januari aan zijn nieuwe uitdaging. Alles wat hij deed werd nieuws, en in Italië stond hij op de voorpagina's van alle kranten. Op papier lijkt zijn overstap naar Ferrari een stap vooruit te zijn. De Italiaanse renstal deed het vorig jaar veel beter dan Mercedes, en ze hopen die lijn dit jaar voort te zetten.

Historisch

McLaren-teambaas Andrea Stella weet dat Hamilton een bedreiging zal gaan vormen voor zijn team. Stella vindt het echter ook een mooie stap, zo liet hij weten tijdens de uitreiking van de Autosport Awards: "Als ik het van een afstandje bekijk, dan kan ik zeggen dat ik denk dat het een geweldige introductie was van Lewis bij Ferrari. Om eerlijk te zijn was ik als Formule 1-fan en iemand die vijftien jaar bij Ferrari heeft gewerkt, zelf ook enthousiast om iets historisch te zien: een zevenvoudig wereldkampioen die naar Ferrari gaat, één van de meest historische teams."

Leven zuur maken

Stella geniet van alle aandacht voor de Formule 1, maar op de baan wil hij Hamilton en Ferrari het leven zuur gaan maken. De McLaren-teambaas is duidelijk: "Ik denk dat Ferrari en Hamilton dit heel goed hebben aangepakt, maar uiteindelijk is wat er op de baan gebeurt het allerbelangrijkste. Dus weet je, na de eerste opwinding hierover, weet ik zeker dat ze zich vooral zullen richtingen op een goede voorbereiding. Vanuit onze kant zullen we gaan proberen om hun het leven een beetje moeilijk te maken."