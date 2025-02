Mercedes weigert nieuwe naaktkalender Valtteri Bottas

Valtteri Bottas is sinds dit jaar de nieuwe reservecoureur van Mercedes. De Fin keert terug in een vertrouwde omgeving, maar is wel een ander persoon geworden. Teambaas Toto Wolff stelt dat Bottas authentiek moet blijven, maar hij is wel van mening dat een naaktkalender niet bij Mercedes past.

Bottas reed van 2017 tot en met 2021 voor het team van Mercedes in de Formule 1. Daar was hij de waterdrager van Lewis Hamilton. Hij was een ietwat kleurloze tweede coureur, maar toen hij overstapte naar Sauber veranderde hij. Bottas ontpopte zich tot een publiekslieveling met een dikke snor en een hoogblonde mat in zijn nek. Daarnaast bracht hij voor 2024 een naaktkalender uit onder de noemer 'Bottass'. De opbrengst ging naar onderzoek voor prostaatkanker.

Authentiek

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de komst van Bottas. De Oostenrijker heeft Bottas zien veranderen, maar stelt wel dat niet alles past bij Mercedes. Wolff legt het lachend uit en wordt geciteerd door PlanetF1: "Wij zijn Mercedes, dus misschien kan de naaktkalender dan niet meer. Dus dat hebben we tegen hem gezegd, maar we moeten hem natuurlijk wel authentiek houden. Als hij die lelijke mat wil houden, dan moet hij dat doen!"

Antonelli

Naast deze geintjes heeft Wolff ook nog iets serieus te melden over de rol van Bottas. Mercedes beschikt dit jaar met Andrea Kimi Antonelli over een piepjong toptalent. Wolff wil dat Bottas gaat helpen bij de ontwikkeling van de Italiaan: "Onderdeel van de rol van Valtteri is dat hij op Kimi moet letten. Hij moet er staan om te coachen en om goed mee te kijken met wat er op de baan gebeurt. En Kimi zal veel gaan leren van Valtteri, en ook van George Russell." Bottas is daarnaast simpelweg de reservecoureur, en het is de verwachting dat hij bij veel races aanwezig zal zijn.