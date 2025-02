Mercedes zorgt voor verwarring: "Het zijn geen idioten"

Het team van Mercedes kende vorig jaar een wisselvallig seizoen. In sommige races waren ze ijzersterk, terwijl ze in andere races volledig door het ijs zakten. Karun Chandhok vraagt zich af wat er aan de hand was bij Mercedes, en stelt dat het geen idioten zijn.

Mercedes kon vorig jaar niet altijd de strijd aangaan met McLaren, Ferrari en Red Bull. Het Duitse team eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, met ruim honderd WK-punten achterstand op nummer drie Red Bull. Het was tekenend voor het seizoen van Mercedes, want ze kenden enorme hoogtepunten en rampzalige dieptepunten. Dit jaar moet dat beter gaan, en willen ze de weg omhoog inzetten.

Verwarrend

Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok plaatst vraagtekens bij Mercedes. De Indiër doet dat in de podcast van Evo India: "Als ik eerlijk ben waren ze wel de grootste teleurstelling van het seizoen. Ik denk dat het in Canada was toen we toch dachten dat ze een goede stap voorwaarts hadden gezet. George Russell kwalificeerde zich daar goed, maar er gebeurde nooit echt iets. Toen gingen we ineens naar Las Vegas, waar het ijskoud was, en ineens verpulverden ze de concurrentie. George had die race met dertig seconden voorsprong kunnen winnen als hij dat had gewild, maar dat is echt verwarrend."

Geen idioten

Chandhok stelt dat ze bij Mercedes ook geen idee hadden wat er aan de hand was. De analist verklaart de verwarrende situatie: "Ze zijn zelf net zo verward. Dat is ook wat ze na de race maar bleven herhalen, dat ze eigenlijk geen idee hadden waarom ze eigenlijk hadden gewonnen. De sleutelfiguren die er waren tijdens het winnen van die zeven wereldtitels zitten er nog steeds, en het zijn echt geen idioten. Maar om wat voor reden dan ook hebben ze gewoon geen grip op de huidige reglementen."