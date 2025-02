Mercedes moet Antonelli rustig houden: "Kalm aan, tijger"

Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen bij Mercedes zijn debuut in de Formule 1. De verwachtingen zijn hoog, maar bij Mercedes proberen ze de rust te bewaren. Juan Pablo Montoya heeft nog de nodige twijfels over het nieuwe toptalent van Mercedes.

Antonelli is bij Mercedes de opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij moet een teamlegende gaan opvolgen, en zelden was de hype rondom een jonge coureur zo groot. Antonelli wordt door sommigen gezien als het volgende grote talent van de autosport. Bij Mercedes is het vertrouwen ook groot, maar bij zijn eerste vrije training in Italië parkeerde hij zijn wagen direct in de bandenstapel.

Snelheid

Juan Pablo Montoya is nog niet overtuigd van het talent van Antonelli. De Colombiaan deelt zijn kritiek in gesprek met CasinoApps: "Het zal lastig worden voor Antonelli om de verwachtingen waar te maken, echt heel lastig. Hij heeft de snelheid wel om echt heel goed te zijn, maar met snelheid ontstaan ongelukken ook eerder. Er wordt altijd gesproken over de vele crashes die hij had in oude auto's. Ik denk echter wel dat hij er volledig voor gaat en als hij zijn emoties in bedwang kan houden en kan begrijpen dat het tijd nodig heeft om goede resultaten te leveren, dan kan het allemaal best goed komen."

Rustig krijgen

Montoya is benieuwd hoe de rijstijl van Antonelli eruit gaat zien. De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur stelt dat dit mogelijk een probleem kan worden: "Maar als hij vanaf dag één de baan opkomt en alles en iedereen wil verslaan, dan kan dat denk ik heel erg snel averechts gaan werken. Iemand moet even aan zijn teugels gaan trekken en hem stabiliseren, of ervoor zorgen dat hij zich in kan houden, in de zin van: 'kalm aan, tijger'. Hij heeft namelijk de tijd en hij hoeft zichzelf niet meteen in die lastige situaties te plaatsen."

Lastige situaties

Montoya denkt dat de kans groot is dat Antonelli in die lastige situaties terecht gaat komen. Hij gaat verder met zijn betoog over de nieuwe Mercedes-coureur: "Ik denk dat er een grote kans bestaat dat hij wel in zo'n lastige situatie zal belanden. Hij heeft inmiddels wel laten zien hoe snel hij kan zijn, maar hij heeft ook aangetoond dat hij fouten kan maken. Als je snel rijdt, crash je ook sneller, maar als je langzaam gaat en het rustig aan doet niet."