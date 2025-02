Ferrari ziet strijd tussen Hamilton en Leclerc als voordeel

Het team van Ferrari beschikt dit jaar met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over een dream team. Beide coureurs gaan voor de winst, en dat kan zorgen voor een hevige interne strijd. Piero Ferrari maakt zich weinig zorgen, en hij denkt dat een duel een voordeel kan zijn voor de coureurs.

Leclerc wordt gezien als het troetelkind van Ferrari. De Monegask werd opgeleid door Ferrari, en kreeg al in zijn tweede seizoen in de Formule 1 een kans bij het topteam. Hij maakte her en der een foutje, maar groeide in de afgelopen jaren uit tot de ster van Ferrari. Hij is een stabiele coureur, en de wereldtitel is zijn doel. Met Lewis Hamilton krijgt Leclerc nu een levende legende als teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen wil bij Ferrari zijn recordbrekende achtste titel gaan pakken.

Zeven wereldtitels

Bij Ferrari zijn ze zeer trots dat ze Hamilton binnenboord hebben weten te halen. Dat geldt ook voor Ferrari's vicevoorzitter Piero Ferrari. In een interview met Autosprint probeert hij uit te leggen hoe Hamilton het verschil kan maken: "Zeven wereldtitels betekent dat hij de races kan lezen. Lewis brengt enorme ervaring mee naar Ferrari, hij is een professional op het hoogste niveau, hij weet hoe hij races moet winnen en hij heeft de juiste druk om het te proberen."

Interne strijd als kracht

Piero Ferrari maakt zich ook geen zorgen over een mogelijke interne strijd tussen Hamilton en Leclerc. Hij ziet dat namelijk niet als probleem: "In het geval van Charles is er ook de generatiediscussie die we in het tennis zien met Sinner en andere jongeren: de frisheid van de jongeren tegenover de ervaring en de soliditeit van degenen die al vele jaren ouder zijn. Ik weet zeker dat de strijd tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in het voordeel zal zijn van hen beiden."