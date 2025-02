Ferrari wilde Hamilton al veel eerder binnenhalen

Lewis Hamilton mag zich vanaf dit jaar Ferrari-coureur noemen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft de sensationele overstap gemaakt naar het Italiaanse team. Volgens Piero Ferrari hadden ze al veel eerder gesprekken gevoerd over een mogelijke overstap. Het kwam er echter nooit van.

Hamilton schreef in de afgelopen jaren geschiedenis in dienst van het team van Mercedes. Hij reed van 2013 tot en met 2024 voor de Duitse renstal. Hij veroverde zes van zijn zeven wereldtitels bij Mercedes, en hij was het ultieme boegbeeld van het team. Het leek erop dat Hamilton voor altijd bij Mercedes zou blijven, maar vorig jaar maakte hij bekend dat hij de overstap ging maken naar Ferrari.

Grapjes

Nu is het zover, en heeft Hamilton zijn eerste werkweken in het scharlakenrood erop zitten. Bij Ferrari zijn ze hier heel erg trots op. Vice-president Piero Ferrari legt aan het Italiaanse Autosprint uit dat ze al veel eerder met elkaar hadden gesproken: "In de loop der jaren hebben we hier en daar gepraat en wat grapjes met elkaar gemaakt. Hij heeft meerdere keren aangegeven bij ons te willen racen, maar hij zat vast aan zijn contract bij Mercedes en wij zaten vast aan onze coureurs. Toen kwam het moment dat zowel Lewis als wij de opening zagen om te gaan onderhandelen. En die ondertekening kwam er."

Leeftijd

Hamilton zet deze stap in de nadagen van zijn loopbaan in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen is al veertig jaar oud, en dat is best oud voor een coureur in de koningsklasse van de autosport. Piero Ferrari heeft hier echter helemaal geen problemen mee: "Klopt, maar hij is gezond. Hij is fysiek en mentaal heel fit, dus zijn leeftijd zie ik ook niet als een probleem. Hij is de uitdaging met veel enthousiasme aangegaan, dus hij is ook zeker van zijn zaak."