FIA verklaart spraakmakende ingreep tegen flexiwings

Het Formule 1-seizoen van vorig jaar zat bomvol met controversiële momenten. In de tweede seizoenshelft ging het veelvuldig over de flexiwings, maar de FIA wilde niet ingrijpen. Gisteren bleek dat ze dat wel willen doen, en de autosportfederatie komt nu met een verklaring.

De doorbuigende vleugels speelden vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Red Bull verdacht McLaren ervan dat ze rondreden met een vleugel die niet aan de regels voldeed. In Spa werd er een nieuwe technische richtlijn ingevoerd, waarbij de FIA met aanvullende cameraposities het doorbuigen om hoge snelheid konden monitoren. De FIA gebruikte dit echter niet om de teams te controleren, want ze stelden dat ze hiermee informatie gingen verzamelen.

Op basis van de verzamelde informatie konden ze dan nadenken over maatregelen. Eind vorig jaar leek men daar bij de FIA nog niet aan te denken. Gisterochtend werd echter duidelijk dat de FIA een nieuwe technische richtlijn naar de teams had gestuurd. Het ging om een soort kladje over de flexiwings. Het is de bedoeling om de doorbuigende vleugels nu echt meer te gaan aanpakken.

Spanje

De FIA gaat in twee fases ingrijpen tegen de flexiwings, zo legt een woordvoerder uit aan Motorsport.com. De autosportfederatie legt de plannen uit: "Op basis van verdere analyses door de FIA single seater-commissie na afloop van het Formule 1-seizoen van 2024 zijn we vastberaden om ervoor te zorgen dat de flexibiliteit van het bodywork geen twistpunt meer is in 2025. Als onderdeel daarvan zullen we de tests vanaf het begin van 2025 aanscherpen. Aanvullende tests van de voorvleugel worden ingevoerd vanaf de Grand Prix van Spanje."

Beter monitoren

Volgens Motorsport.com was de FIA eigenlijk van plan om de regels in te voeren vanaf het raceweekend in Imola. Daar heeft men uiteindelijk vanaf gezien. Toch denken ze dat ze nu de juiste keuze hebben gemaakt: "Door deze gefaseerde aanpak kunnen teams zich aanpassen zonder bestaande onderdelen weg te gooien. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de flexibiliteit van het bodywork beter te kunnen monitoren en te handhaven. Op deze manier willen we voor alle deelnemers een gelijkwaardig speelveld bieden, waarmee we eerlijke en spannende races willen bevorderen."