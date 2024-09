Marko haalt uit naar McLaren: "Nu de voorvleugel"

In Singapore besloot de FIA vandaag hard in te grijpen. De autosportfederatie liet weten dat McLaren niet langer mag rijden met hun omstreden Bakoe-achtervleugel. Helmut Marko is tevreden met deze uitspraak en focust zich nu op de voorvleugel van McLaren.

Het team van McLaren zorgde in Bakoe voor de nodige ophef. Uit de onboardbeelden bleek dat de achtervleugel heel erg veel bewoog. De vleugel kwam door de keuring van de FIA, maar de andere teams waren kritisch. Tussen de eerste en tweede vrije training door liet de FIA in Singapore weten dat ze hebben besloten om de achtervleugel toch te verbieden. McLaren reageerde vervolgens redelijk begripvol in een statement.

Volgens Auto, Motor und Sport had Red Bull aan de bel getrokken bij de FIA. Of dat echt het geval is, is niet helemaal duidelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt er in Singapore niet geheimzinnig over te doen. Hij is blij met de beslissing van de FIA, maar hij wil wel dat er nog meer maatregelen worden genomen. Hij wordt in Singapore geciteerd door FormulaPassion: "Drie keer hebben we geprotesteerd tegen de achtervleugel van McLaren. Vandaag heeft de FIA een zeer goede beslissing genomen. De achtervleugel van McLaren is niet toegestaan. Nu is het tijd om naar hun voorvleugel te kijken."