Mythische vergelijking voor Verstappen: "Komt in de buurt van Senna"

Max Verstappen heeft een viertal geweldige jaren in de Formule 1 achter de rug. In de afgelopen vier seizoenen werd hij wereldkampioen, en hij kan dit jaar zijn vijfde titel gaan pakken. Juan Pablo Montoya is onder de indruk en stelt dat Verstappen in de buurt komt van Ayrton Senna.

Verstappen verbrak in de afgelopen jaren een vrachtlading aan records. Zijn vierde wereldtitel zorgt ervoor dat er nog maar drie coureurs zijn die vaker wereldkampioen werden in de Formule 1. Als Verstappen zijn vijfde titel kan pakken, dan evenaart hij het aantal titels van de legendarische Juan Manuel Fangio. Verstappen zet elk jaar weer stapjes op de lijsten met megarecords, en dat levert hem ook veel complimenten op.

Mythische vergelijking

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is bijvoorbeeld enorm onder de indruk van Verstappen. De Colombiaan durft een vergelijking te maken met de Braziliaanse F1-legende Ayrton Senna. In gesprek met CasinoApps legt Montoya zijn mening uit: "Max Verstappen is waarschijnlijk de coureur die het dichtst in de buurt komt van wat Ayrton Senna was, kijk bijvoorbeeld waar je de agressie en zijn vaardigheden achter het stuur ziet."

Nieuwe teamgenoot

Verstappen gaat dit jaar jagen op die vijfde wereldtitel. De Nederlander krijgt bij Red Bull te maken met een nieuwe teamgenoot in de persoon van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is de opvolger van Sergio Perez, die eind vorig jaar moest vertrekken na een teleurstellend seizoen. Montoya is benieuwd naar de verhoudingen, maar hij heeft al wel een vaag vermoeden. De Colombiaanse coureur legt het uit: "Max Verstappen is de dominante coureur bij Red Bull en Liam Lawson zal proberen zijn draai te vinden. Ik denk dat Lawson het wel aardig zal doen als de nummer twee coureur van het team. Als hij wat tempo weet te vinden, dan zal hij Verstappen pushen."