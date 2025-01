Ferrari deelt eerste beelden van tweede testweek

Het team van Ferrari is begonnen aan hun tweede testweek van het jaar. De Italiaanse renstal is deze week aanwezig op het circuit van Barcelona voor een driedaagse TPC-test. Het is een test achter gesloten deuren, maar Ferrari heeft de eerste beelden al gedeeld.

Vorige week domineerde Ferrari het Formule 1-nieuws. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begon aan zijn nieuwe job bij het team, en alles wat hij deed belandde in het nieuws. Vorige week woensdag reed hij zijn eerste Ferrari-meters op het circuit van Fiorano. De hele wereld kon zien hoe Hamilton zijn knalgele helm opzette, en zijn eerste rondjes reed over het mistige privécircuit van Ferrari.

TPC

Deze week rijdt Ferrari achter gesloten deuren. Ze hebben het circuit van Barcelona afgehuurd om drie dagen te kunnen testen. Het gaat om een TPC-test, en dat betekent dat ze met auto's mogen rijden van voor 2024. Elke coureur mag in een jaar 1000 TPC-kilometers rijden. Aangezien de Ferrari-coureurs niet zoveel rondjes hebben gereden op Fiorano, kunnen ze deze week nog heel erg veel rondjes gaan rijden.

Eerste meters voor Leclerc

Niet Hamilton, maar zijn teamgenoot Charles Leclerc komt als eerste in beeld. Ferrari deelde vanochtend de eerste beelden van de test. Op de video is te zien hoe Leclerc de pitlane uitrijdt in de SF-23 uit 2023. Ferrari blijft tot en met 30 januari hangen in Barcelona voor de TPC-test. Het is de verwachting dat Hamilton vandaag ook nog het asfalt op gaat, en dat hij en Leclerc allebei veel zullen rijden. Ferrari zal volgende week ook gaan rijden onder de Spaanse zon. Samen met het team van McLaren werken ze dan namelijk een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. Aangezien het gaat om een test met de 2026-banden, zullen ze hier gebruikmaken van een aangepaste auto uit 2024. Voor Hamilton wordt dat zijn eerste kennismaking met deze bolide.