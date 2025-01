Dit gaat Hamilton doen in zijn tweede testweek bij Ferrari

Lewis Hamilton draaide vorige week zijn eerste rondjes als Ferrari-coureur. Op Fiorano werkte hij een TPC-test af, en dat leverde veel aandacht op. Deze week komt Hamilton weer in actie, en het is de verwachting dat hij veel meer rondjes zal gaan rijden.

Hamilton begon vorige week aan zijn nieuwe job bij Ferrari. Op woensdag nam hij plaats achter het stuur van een SF-23 uit 2023 en reed hij dertig rondjes. Het was zijn eerste TPC-test van het jaar, en aangezien elke coureur in totaal 1000 TPC-kilometers mag rijden, kan Hamilton nog veel meer rondjes rijden. Dit gaat dan ook gebeuren, want het team van Ferrari reist deze week af naar Spanje.

TPC-test

Vanaf morgen werkt Ferrari een driedaagse testweek af op het circuit van Barcelona. Het is de verwachting dat Hamilton en Charles Leclerc op 28, 29 en 30 januari in actie zullen komen in de SF-23, of de F1-75 uit 2022. Beide auto's voldoen aan de TPC-regels. Voor Hamilton is het een nieuwe kans om kennis te maken met zijn nieuwe omgeving. De aandacht voor deze test is kleiner dan voor de test van vorige week, waardoor de focus meer kan liggen op het draaien van rondjes en het wennen aan de procedures.

Pirelli

Hamilton en Ferrari blijven na 30 januari nog even hangen in Barcelona. Begin februari staat er namelijk ook een bandentest van Pirelli op het programma. Op 4 en 5 februari zal Hamilton dan voor het eerst kennismaken met de wagen waarmee Ferrari in 2024 reed. Aangezien het om een test voor de 2026-banden gaat zal er wel worden gereden met een zogenaamde mule car. Deze is aangepast aan de nieuwe regels, zodat de bandentest een optimaal resultaat kan opleveren. Ferrari is niet het enige team dat hierbij in actie zal komen, het is de verwachting dat ook McLaren de baan op zal gaan. Het is nog niet duidelijk wie er voor het Britse team gaat rijden.