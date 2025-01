Hülkenberg ziet zichzelf niet als mentor voor Bortoleto

De ervaren Nico Hülkenberg krijgt dit jaar bij Sauber een debutant als teamgenoot. Hij gaat een rijdersduo vormen met de jonge Gabriel Bortoleto. Voor Hülkenberg is dit geen enkel probleem, maar de Duitser stelt dat hij geen mentor is voor zijn nieuwe teamgenoot.

Hülkenberg maakte deze winter de overstap naar Sauber. Hij verliet het team van Haas waar hij een goede indruk maakte, en nu gaat hij op jacht naar nieuwe successen. Sauber wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Audi, en Hülkenberg ziet kansen. Het is de verwachting dat hij de kopman van Sauber gaat worden, aangezien zijn teamgenoot een debutant is. Bortoleto werd vorig jaar kampioen in de Formule 2, maar hij heeft amper ervaring in de koningsklasse.

Geen mentor

Bortoleto kan veel gaan leren van zijn teamgenoot Hülkenberg. De Duitse coureur wil hem echter niet de hele tijd gaan begeleiden, zo laat hij weten in een interview met Motorsport Week: "Ik denk dat als je teamgenoten bent, je niet echt de mentor van je teamgenot bent. Zelfs al ben je de oudere en meer ervaren coureur. Uiteindelijk is het een competitie, zelfs al zit je in hetzelfde team en race je namens het team. Ik wil het goed doen voor Sauber, maar ook voor mezelf en voor mijn eigen loopbaan. Ik kijk dus gewoon uit naar het werk en de uitdaging."

Eerste dag

Hülkenberg bestuurde de Sauber-bolide al bij de post season test op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Dat stemde hem positief, en de eerste indruk was goed: "De eerste dag samen ligt nu achter ons, en ik denk dat het een productieve en positieve start was. We konden de basiszaken afhandelen en beginnen met het werken als een team. Het was heel nuttig om een eerste indruk van de auto van dit team te krijgen."