'Drugovich in beeld voor reserverol bij Sauber'

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, maar veel teams hebben nog geen reservecoureur aangesteld. Dat geldt ook voor het team van Sauber, en mogelijk gaan ze een coureur lenen van een ander team. De namen van Felipe Drugovich en Antonio Giovinazzi worden genoemd.

Het team van Sauber heeft met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto twee nieuwe coureurs aangesteld voor het komende seizoen. De Zwitserse renstal verlengde de contracten van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou niet, en ze namen ook afscheid van derde coureur Theo Pourchaire. De Fransman bleef hopen op een F1-kans, maar hij mocht vorig jaar zelfs geen vrije training rijden. Sauber koos voor Robert Shwartzman, die voor dit jaar is overgestapt naar de IndyCar.

Lege Academy

Sauber beschikt hierdoor ook niet meer over een talent voor de toekomst. De Sauber Academy lijkt niet meer in leven te zijn, aangezien ze nog maar twee coureurs lijken te steunen. In de F1 Academy gaan ze Emma Felbermayr ondersteunen, terwijl ze verder alleen nog beschikken over de jonge Duitse karter Taym Saleh. Ze hebben weinig mogelijkheden voor een reservecoureur in huis, en dus moeten ze om zich heen kijken.

Drugovich

Volgens de Zwitserse krant Blick zijn ze dit ook aan het doen. De krant meldt dat ze twee coureurs op het oog hebben om te gaan fungeren als reservecoureur: Felipe Drugovich en Antonio Giovinazzi. Laatstgenoemde is verbonden aan Ferrari als reservecoureur en WEC-coureur, en zou dus ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor Sauber. Drugovich is al jaren de trouwe reservecoureur van Aston Martin, en volgens Blick kan ook hij mogelijk beschikbaar worden gesteld aan Sauber. Het is niet bijzonder dat coureurs reserve zijn voor meerdere teams. In 2023 kon Drugovich bijvoorbeeld ook instappen bij McLaren als daar een coureur zou uitvallen. Aston Martin beschikt met Stoffel Vandoorne over nog een reservecoureur.